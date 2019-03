Incidente Tirreno-Adriatico: un passante attraversa la strada davanti a Peter Sagan | VIDEO

Grave incidente sul percorso della Tirreno-Adriatico. La corsa dei due mari è iniziata questo pomeriggio con l’incognita cronometro a squadre a Lido di Camaiore. Una tappa che, oltre per la particolarità della prova, è stata contraddistinta dal maltempo. La pioggia, infatti, ha accompagnato i corridori per tutti i 21,5 chilometri del percorso.

Proprio mentre stava ultimando la sua prova la Bora Hansgroeh, uno spettatore ha deciso di attraversare la strada a pochi metri dai corridori che, in quel tratto, raggiungevano anche i 50 chilometri orari. Impossibile per il treno della squadra dell’ex campione del mondo Peter Sagan arrestare la propria marcia.

Someone crosses road in front of the Bora-Hansgrohe team during the Tirreno-Adriatico TTT pic.twitter.com/bhJUJqdnIY

— the Inner Ring (@inrng) 13 marzo 2019