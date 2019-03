Spotify down, succede anche in Italia

Spotify sembra essere tornato online dopo essere andato in crash per migliaia di utenti in tutto il mondo. Il problema di down, quindi, si estende anche alla piattaforma di musica in streaming, dopo aver colpito più volte social network come Facebook, Twitter e Instagram, oltre a piattaforme di messaggistica come WhatsApp. Il famoso sito di streaming musicale ha riscontrato problemi nell’accesso degli utenti e riprodurre canzoni, con migliaia di problemi e le relative segnalazioni degli utenti stessi.

Spotify down: problemi anche in Italia

Le persone colpite dal crash del sito erano concentrate perlopiù in tutto il Regno Unito e nel nord Europa, ma i rapporti di Spotify rivelano che l’app non ha funzionato bene in tutto il mondo. La prima segnalazione di problemi risale alle 11:00 GMT (7:00 ET). Anche in Italia, soprattutto nell’area centrale intorno a Roma e, sporadicamente nell’area metropolitana di Milano, si sono registrati problemi sulla piattaforma musicale più utilizzata al mondo.

Spotify ha poi comunicato che l’applicazione è tornata a funzionare dal pomeriggio, senza riportare ulteriori problemi.