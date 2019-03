Tatatu, ovvero come guadagnare guardando serie tv

Come funziona Tatatu, la piattaforma online chiamata all’arduo compito di stravolgere le regole dei social network e della visione dei programmi di intrattenimento in streaming? È molto più semplice (e concreto) di quanto ci si possa immaginare. L’intuizione è del producer Andrea Iacomino, che ha 32 anni e ha già fatto tanta strada nel mondo del cinema, conquistando anche il premio come miglior producer alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Tatatu ti permette di guadagnare guardando serie tv

Ora, si è lanciato nella costruzione della piattaforma Tatatu che è stata presentata a Roma qualche giorno fa. E sta già diventando una moda. Anche perché – a conti fatti, soprattutto per gli appassionati di film e serie tv in streaming – è davvero conveniente. Con una grafica accattivante – molto simile a quella di Netflix -, la piattaforma punta a condividere i guadagni ottenuti attraverso la pubblicità con gli utenti. Chi c’è dietro la piattaforma fa profitto attraverso l’inserimento di spot nei video e negli altri contenuti di Tatatu, chi visita la piattaforma ottiene criptovaluta (in questo caso Tatatu Tokens) per ogni minuto trascorso sul Tatatu.

All’iscrizione, la piattaforma dà diritto a 50 Tatatu Tokens. Si tratta di una moneta online che ha un cambio fisso a 25 centesimi di dollaro. Per cui, una volta entrato in Tatatu, puoi avere a disposizione 12,50 dollari. Ogni film o contenuto visionati sulla piattaforma dà la possibilità di ottenere in media 12 Tatatu Tokens, ovvero 3 euro.

Quali sono i partner commerciali che collaborano con Tatatu

Ma cosa ci puoi fare con queste monete online che vai ad accumulare nel tuo account? Tatatu ha stretto delle partnership con dei brand che vendono online e che sviluppano la policy dell’ecommerce. Sono tanti i partner che hanno aderito: al momento, infatti, è possibile utilizzare le criptovalute per fare degli acquisti online e ottenere – in modo particolare – degli sconti su un totale di spesa. Aderiscono brand come Alessi, Yamamay, Carpisa, Legami, Henkel, Nordica, Rollerblade. Ma l’obiettivo è quello di allargare quanto più possibile il mercato.

Raggiungendo un tot di Tatatu Tokens, quindi, è possibile ottenere dei coupon che possono dare diritto a sconti del 10 o del 20% – ad esempio – su ordini che vanno dai 100 ai 200 euro in su. Ma le formule per poter sfruttare i coupon sono davvero tante.

I contenuti di Tatatu

Che contenuti possono essere visualizzati su Tatatu? Si va dai film alle serie tv, passando però anche per giochi online e programmi di sport (il canale, però, al momento non è ancora disponibile). TaTaTu è già stata lanciata in America, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito. Ha debuttato anche in Italia, con contenuti sempre nuovi e prime visioni assolute di pellicole che non sono mai passate al cinema. È possibile scaricare l’app sia su iOS sia su Android.