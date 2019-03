Il governo manda alla Camera un sottosegretario ‘a sua insaputa ’ | VIDEO

Dopo la nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob, si è aperto un vero e proprio giallo che risponde alla voce del ministero degli Affari Europei. Lunedì pomeriggio, alla riapertura dei lavori parlamentari alla Camera dei deputati, si è presentato ai colleghi di Montecitorio Luciano Barra Caracciolo che, fino a oggi, credeva di essere il sottosegretario al dicastero che, fino a qualche settimana fa, era presieduto dal professor Savona. Poco prima di varcare le porte di Montecitorio, però, gli è stata comunicata una novità che lo ha messo in imbarazzo: non è più sottosegretario e non ha più la delega per rappresentare il governo.

La strana situazione è stata manifestata a Montecitorio dallo stesso sottosegretario (ormai ex) Luciano Barra Caracciolo durante la discussione in Aula sulla legge europea, di cui si è occupato il suo ministero proprio per contingenza con la materia. «C’è una questione preliminare che mi tocca porre e che mi riguarda: poco prima di venire qui, gli uffici del segretario generale di palazzo Chigi mi hanno comunicato che mi considerano senza deleghe – ha detto Barra Caracciolo – e, di fatto, anche senza nomina a seguito delle dimissioni di Savona che, a mio parere, sono del tutto autonome dalla mia posizione».

Luciano Barra Caracciolo, il sottosegretario a sua insaputa

«Finché non ho un chiarimento da parte degli uffici che sembrano aver deciso in questo senso, non ben chiaro per la verità, ho chiesto di accertare questo elemento perché in tal caso non potrei essere rappresentante del governo, men che meno sugli Affari europei». All’imbarazzo di Luciano Barra Caracciolo, giurista e magistrato prima di accettare il ruolo di sottosegretario agli Affari Europei del governo Conte, si aggiunge la dichiarazione del presidente di turno della Camera dei deputati Ettore Rosato: «Le do una buona notizia, il governo ha delegato lei a seguire questo provvedimento, quindi evidentemente la considerano ancora in carica». Una situazione imbarazzante in cui anche gli stessi protagonisti non sanno come comportarsi.

(video e foto di copertina da Huffington Post)