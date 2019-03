Ha solo 14 mesi il bambino che è stato travolto da un camion in fuga da un posto di blocco a Marostica, in provincia di Vicenza. Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale di Padova ed è in condizioni estremamente gravi.

Vicenza, bambino nel passeggino travolto da un camion in fuga

Il tragico incidente si è consumato il pomeriggio di venerdì 8 marzo intorno alle 17 a Marostica, in provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, un camion di colore verde che trasportava dei bancali stava scappando ad alta velocità da un posto di blocco dei carabinieri quando è finito fuori strada. Nell’impatto con un muretto che delimitava un piccolo parco ha travolto una donna che spingeva un passeggino con dentro il figlio di 14 mesi. L’urto è stato talmente forte da far sbalzare il piccolo fuori dal passeggino, ricadendo a terra sotto gli occhi della madre, che è rimasta ferita in maniera non grave, e del padre e del fratellino di 4 anni, fortunatamente incolumi. Il bambino è stato subito trasferito in elicottero e ricoverato d’urgenza all’ospedale di Padova, e pare che le sue condizioni siano gravissime.

Il conducente, che pare essere un artigiano di Thiene, è stato fermato dopo aver tentato di scappare dai carabinieri: sembra, dalle testimonianze raccolte in loco, che fosse sotto effetto dell’alcol. Probabilmente stava scappando dal posto di blocco proprio per evitare di sottoporsi all’alcol test.

Gli agenti lo hanno quindi portato in questura insieme al padre del bambino, che in un momento d’ira si era scagliato su di lui.

(credits immagine di copertina: ANSA/VIGILI DEL FUOCO)