Secondo Stefano Buffagni «la crisi di governo è già aperta»

Giuseppe Conte dice che non c’è aria di crisi, Matteo Salvini in televisione dichiara che il governo reggerà «a meno che i no non diventino troppi» e Luigi Di Maio parla di irresponsabilità. Nella diatriba ora si inserisce anche Stefano Buffagni: «Cosa stia succedendo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta».

Stefano Buffagni «La crisi di governo c’è, diciamolo apertamente»

Secondo Stefano Buffagni la crisi di governo c’è, eccome e aggiunge anche un «finalmente». Era stato paventato da diverse testate: il nodo della Tav potrebbe essere il fattore decisivo per far crollare il governo gialloverde. Un’ipotesi che il primo Ministro aveva allontanato, ma che ora il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dà per certo: «I giornali nei giorni scorsi ne avevano scritto, noi dicevamo che non ne sapevamo niente. Adesso un po’ di difficoltà c’è, lo diciamo apertamente».

Parlando alla presentazione del libro «Il sentiero stretto» di Piercarlo Padoan e Dino Pesole, Stefano Buffagni spera «di non fare una uscita sbagliata». La giornalista di La7 Alessandra Sardoni, che moderava l’incontro, lo ha punzecchiato, facendogli notare di aver detto chiaramente «che la crisi aperta». Buffagni allora risponde che «non è una notizia».

(credits immagine di copertina: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)