I genitori lo rimproverano per gli ‘spinelli’ e lui si getta dalla finestra

Una discussione in famiglia che si è trasformata in una tragedia. A Guidonia, vicino Roma, un ragazzo di 17 anni si è gettato dalla finestra della propria abitazione dopo aver litigato con i propri genitori. Padre e madre del giovane avevano trovato nella sua stanza un bilancino e un grinder per sminuzzare e macinare marijuana. Una lite degenerata nel folle gesto del giovane che ha deciso di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal quarto piano della sua abitazione.

La lite accesa per uno spinello e la decisione di togliersi la vita. Il fatto è accaduto nella tarda serata di mercoledì. I genitori del ragazzo, che vivevano con lui in uno dei palazzi di Guidonia, a Est della Capitale, hanno trovato nella stanza del 17enne gli strumenti per suddividere, tritare e porzionare, molto probabilmente, erba e marijuana per creare degli spinelli. Da lì una discussione degenerata nel gesto del giovane che ha deciso di lanciarsi dalla finestra del quarto piano della sua abitazione.

Guidonia, i genitori lo rimproverano per gli spinelli e lui si suicida

Il 17enne di Guidonia si è schiantato al suolo dopo un volo di una quindicina di metri. All’arrivo dei soccorsi il giovane era già in condizioni gravissime e si è spento poco dopo in ospedale nonostante i tentativi dei medici e del personale sanitario di salvarlo. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la discussione tra il ragazzo e i genitori sarebbe avvenuta poco prima di cena e, intorno alle 21 il 17enne ha deciso di suicidarsi.

(foto di copertina: Paul Zinken/dpa)