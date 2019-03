Archiviato il fascicolo sull’ex fidanzato di Giulia Sarti

Il provvedimento di archiviazione del fascicolo su Andrea Bogdan Tibusche è stato depositato dal gip di Rimini Benedetta Vitolo. Tibusche era stato denunciato dall’ex fidanzata Giulia Sarti per appropriazione indebita.

Rimborsopoli, archiviato il fascicolo aperto sull’ex fidanzato di Giulia Sarti

Giulia Sarti aveva accusato l’ex fidanzato di essere il responsabile dei mancati bonifici al fondo del microcredito istituito dal Movimento 5 Stelle. Secondo l’accusa, Tibusche avrebbe sottratto 23mila euro alla parlamentare a sua insaputa. «Di sicuro non finisce con un’archiviazione. Anche perché basta una sola mail per dimostrare il marcio e la malafede» ha dichiarato Tibusche all’AdnKronos, aggiungendo di avere «la prova che alcuni bonifici a mio carico, oggetto di accusa di appropriazione indebita, sono stati eseguiti da lei».

Il gip Benedetta Vitolo, Giulia Sarti aveva «sempre avuto modo di controllare il conto corrente»

Il gip Benedetta Vitolo che ha archiviato l’indagine ha scritto nella documentazione che «la querelante ha sempre avuto modo di controllare il proprio conto corrente» e che quindi «implicitamente ha autorizzato le operazioni fatte» dall’ex fidanzato che utilizzava oli token bancario necessario per autorizzare le operazioni online come i bonifici bancari. Il giudice delle indagini preliminari ha definito il rapporto tra querelante e accusato come «fiduciario» sottolineando quindi che la denuncia della parlamentare è «infondata e tale infondatezza va rilevata nella chat». La chat a cui si fa riferimento è quella in cui Giulia Sarti avvisa l’ex della denuncia. Il gip Vitolo ha anche aggiunto di aver preso visione della memoria presentata dal legale della Sarti, Fabio Repici, ma che si è espressa in favore dell’archiviazione «non avendo in sé elementi nuovi che possano determinare la fissazione di una udienza».

