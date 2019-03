Matteo Salvini ringrazia Antonello Venditti e ricorda che entrambi sono nati sotto il segno dei pesci

Non c’è affermazione che Matteo Salvini si faccia sfuggire. Quella rilasciata nel corso della giornata di ieri da Antonello Venditti, ad esempio, non è passata inosservata. Il cantautore romano, infatti, aveva voluto esprimere il suo supporto al ministro dell’Interno con queste parole: «È credibile. E gli altri lo attaccano sul piano sbagliato: sulla Diciotti, la gente vede i risultati, e per la stessa Unione Europea, che pure ci ha attaccato a ripetizione, il caso è chiuso. Salvini ha agito in nome di un superiore interesse nazionale, l’hanno capito tutti». A distanza di meno di 24 ore, Salvini ringrazia Venditti per le parole utilizzate nel corso della giornata di ieri.

Il post in cui Salvini ringrazia Venditti

Una curiosità: Matteo Salvini ha voluto fare gli auguri di buon compleanno ad Antonello Venditti, nato l’8 marzo 1949, un giorno prima dello stesso ministro dell’Interno. Lo ha fatto citando una canzone del cantautore romano, Sotto il segno dei Pesci – di cui tra l’altro ricorre il 40° anniversario -: «Auguri in vista del compleanno, il mio è il giorno dopo, entrambi Pesci».

Ovviamente, Matteo Salvini ringrazia sempre i personaggi del mondo dello spettacolo che sostengono la sua politica, così come mette in evidenza quelli che lo criticano, molto spesso dandoli in pasto al proprio gruppo di followers su Facebook, Twitter e Instagram.