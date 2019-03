Bologna, bimbo cade da carro di carnevale. È gravissimo

Sono gravissime le condizioni di salute del bimbo caduto da un carro di Carnevale oggi pomeriggio nel centro di Bologna. Il piccolo, di due anni e mezzo, sarebbe scivolato dalle braccia dalle madre e ha sbattuto la testa sull’asfalto di via Indipendenza, dove stava passando la sfilata del martedì grasso. Ora si trova ricoverato all’ospedale Maggiore nel reparto di rianimazione, ma le notizie che arrivano dal nosocomio non lasciano presagire a un lieto fine.

Il tragico incidente è avvenuto durante la sfilata di carnevalesca a Bologna, nel pieno centro città, per un evento dedicato ai bambini durante la parata tradizionale del martedì grasso. La partenza della sfilata era da piazza VIII Agosto, con un percorso in via Indipendenza e un attraversamento in piazza Nettuno. I carri erano attesi poi in piazza Maggiore. Il bimbo è caduto da uno dei carri allegorici lungo la centralissima via Indipendenza, all’altezza dell’incrocio con via dell’Orso, ferendosi in modo grave. L’urto con l’asfalto è stato molto violento e le prime testimonianza parlano di situazione grave fin dai primi istanti.

Il carnevale di Bologna finisce in tragedia

«Ho visto che il bambino era a terra, in arresto cardiaco ed era ferito. Allora mi sono avvicinato e gli ho fatto il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca – dipendente della Curia di Bologna, che per primo ha prestato soccorso al bimbo -. Sono andato avanti non so per quanto, forse 15-20 minuti, prima che arrivasse l’ambulanza. Poi ho lasciato fare al personale del 118». I medici hanno proseguito nel tentativo di rianimazione e il piccolo ha ripreso a respirare solamente qualche minuto dopo.

La sfilata è stata sospesa

Sul caso indagano i carabinieri che stanno facendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alcune telecamere di sorveglianza nella zona potrebbero avere ripreso immagini che potrebbero essere utili agli investigatori. La sfilata è stata, ovviamente, interrotta e adesso sono ore di grande apprensione per il destino del piccolo.

(foto di copertina: ANSA / GIORGIO BENVENUTI)