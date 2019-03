Giulia Sarti non si dimette dal M5S: «Resto, non sono stata espulsa»

««Confido di rimanereperché non ho fatto assolutamente niente. Io non lascio il M5s, io l'ho fatto nascere»

Giulia Sarti ha lasciato l'incarico per via delle vicende sui rimborsi elettorali che la coinvolgono direttamente

Giulia Sarti è stata sostituita: la presidenza della commissione Giustizia della Camera ora è di Francesca Businarolo, eletta con 24 voti a favore di Lega e Movimento Cinque Stelle, mentre Forza Italia si è astenuto per protesta e il Partito Democratico ha sostenuto la sua candidata Lucia Annibali. Questa sostituzione però non significa che Giulia Sarti stia ragionando sul lasciare il Movimento 5 stelle: «Confido di rimanere nel Movimento perché non ho fatto assolutamente niente. Io non lascio il M5s, io l’ho fatto nascere».

Giulia Sarti : «Nessun motivo per dimettermi o passare al misto, non sono stata espulsa»

Giulia Sarti ha lasciato della commissione Giustizia della Camera dopo l’emergere della vicenda legata ai rimborsi elettorali. Ma a chi chiede se questo significhi un abbandono al movimento lei risponde: «Se mi dimetterò da deputata o passerò al Misto? Non c’è motivo, io non sono espulsa dal M5S». Eppure pochi giorni prima il leader del partito Luigi Di Maio aveva parlato di una «doverosa» espulsione. «Avrà avuto i suoi motivi» commenta a tal proposito Giulia Sarti, che ribadisce che comunque l’ultima parola sulla sua espulsione spetta al Collegio dei probiviri del Movimento che ha avviato un provvedimento ancora in corso.

