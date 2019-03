Game Of Thrones: il trailer completo dell’ottava stagione

HBO ha rilasciato il trailer completo dell’ottava e ultima stagione della saga di Game Of Thrones. Le premesse per una conclusione epica ci sono tutte. I sei episodi andranno in onda dal 14 aprile, ecco cosa possiamo dedurre la promo.

Game Of Thrones, il trailer dell’ottava stagione: da cosa sta scappando Arya Stark?

Un paio di minuti, troppo poco per poter speculare sulla trama della stagione conclusiva del Trono di Spade. Il trailer si apre con Arya Stark (Maisie Williams) che corre in quelle che sembrano essere le cripte del castello di Winterfell dove l’avevamo lasciata nel trailer anticipatorio di gennaio. Stavolta però Arya è ferita, preoccupata, spaventata. Da cosa sta scappando? Un indizio potrebbe essere il fatto che la sentiamo parlare del dio dai mille volti: «Conosco la morte, ha molti volti. Sono curiosa di vedere quale faccia avrà stavolta». Arya mentre parla è sicuramente antecedente all’Arya che fugge: cosa le succederà? cosa riuscita a spaventarla così profondamente da mettere in fuga uno dei personaggi più agguerriti della casata?

Game of Thrones, il nuovo trailer: quali indizi possiamo scovare

Il trailer, dopo aver mostrato Ser Davos Seaworth ( Liam Cunningham), si sposta sulle navi di Euron Greyjoy (Johan Philip Asbæk) che si dirigono verso Approdo del Re insieme alla Compagnia Dorata, che abbiamo imparato a conoscere nella settima stagione. Insomma, il legame tra Euron e Cersei (Lena Headey) è chiaro. Vediamo la regina Lannister in un raro momento di debolezza: con l’immancabile calice di vino in mano, sembra avere gli occhi lucidi. Lacrime di dolore o di commozione? Cersei aveva dimostrato di essere più interessata a battere le altre casate più che il Re della Notte. La battaglia contro gli estranei sta invece a cuore all’amato fratello, Jaimie (Nikolaj Coster-Waldau). Lo sentiamo dire chiaramente che «ho promesso che avrei combattuto per i vivi. E ho intenzione di mantenere quella promessa». E nel trailer vediamo un’anticipazione dove Jaimie è nel pieno della battaglia, la stessa in cui vediamo Arya maneggiare la sua spada.

Il trailer dell’ottava stagione del Trono di Spade: tutti i sopravvissuti si preparano alla battaglia finale

Nel trailer rivediamo tutti i personaggi superstiti. Ci sono Tyron Lannister (Peter Dinklage), Brienne di Tarth ( Gwendoline Christie), Bran Stark ( Isaac Hempstead-Wright) e Ser Jorah (Iain Glen).

C’è Sansa (Sophie Turner) che osserva dubbiosa i draghi volare sopra il castello di Grande Inverno, e Verme Grigio ( Jacob Anderson) salutare la sua amata Missandei (Nathalie Emmanuel)prima di mettersi alla guida degli Immacolati. Vediamo Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) insieme a John Snow ( Kit Harington) marciare con il loro esercito, pronti ad affrontare l’epica battaglia con gli estranei. Sentiamo anche il Voice over del bastardo della casata Stark, mentre dice che il loro nemico « non si stanca, non si ferma, non sente niente» ma «sta arrivando».

Insomma, per fare speculazioni è ancora presto, ma gli indizi per una stagione conclusiva piena di intrighi, colpi di scena ed effetti speciali, ci sono tutti.

(credits immagine di copertina: frame video youtube GameofThrones)