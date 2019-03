Shannen Doherty ricorda Luke Perry: «Quel suo modo di sorridermi e dirmi “Shan”»

«Sono scoccata, con il cuore a pezzi. Devastata dalla perdita di un caro amico». Shannen Doherty non riesce a credere alla morte del suo collega ed amico Luke Perry, deceduto a 52 anni dopo un ictus. Intervistata da People l’attrice ha raccontato l’amicizia che li legava e i suoi ricordi più cari, compreso l’ultimo incontro due settimane prima. Doherty racconta che condividere un’esperienza come quella di Beverly Hills da così giovani aveva fatto nascere una connessione e un’alchimia molto profonda tra i due: «Mi mancherà ogni giorno. Ogni minuto. Ogni secondo».

Shannen Doherty ricorda Luke Perry: «Avevamo un legame profondo, lo porterò sempre nel cuore»

Shannen Doherty e Luke Perry si sono conosciuti sul set di Beverly Hills 90210, dove interpretavano Brenda Walsh e Dylan McKay. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di giovani, tra tira e molla e triangoli amorosi con la bionda Kelly Taylor (Jennie Garth). Ma i drammi rimanevano fuori dal set: tra i due attori era nata una profonda amicizia. «Ho così tanti ricordi con Luke che mi fanno sorridere e che rimarranno impressi per sempre nella mia mente e nel mio cuore» ha dichiarato Shannen al magazine People.

I due si erano persi di vista per qualche anno dopo la fine delle riprese di Beverly Hills 90210, ma si erano riavvicinati quando nel 2015 Shannen Doherty raccontò pubblicamente la sua lotta contro un cancro al seno. «Io e Luke stavamo discutendo di nuovi show per entrambi – racconta l’attrice – Volevamo tornare a lavorare insieme». Quando Fox ha annunciato di essere al lavoro per produrre sei episodi inediti con il cast originale, annuncio tragicamente dato nello stesso giorno in cui Luke Perry ha avuto l’ictus, i nomi di Brenda e Dylan non c’erano. Questo perché, spiega Shannen a People, lei e Perry volevano fare qualcosa di «speciale e significativo per i nostri fan» che rispecchiasse la nuova « fase della nostra vita».

«Ci eravamo visti solo poche settimane fa, lui era felicissimo»

Shannen ha raccontato l’ultimo incontro che ha avuto con Luke Perry, solo due settimane prima del terribile ictus che l’ha portato alla morte. «Un paio di settimane fa, io e Luke ci Simao incontrati per pranzo». Perry aveva scelto con attenzione il ristorante per poter portare con sé la sua cagnolino Penny. «Sono entrata e l’ho visto – ricorda Shannen Doherty – stava sorridendo, con Penny accoccolata sotto il tavolo in una cuccia, e sembrava davvero felice». «Non dimenticherò mai, e mi mancherà per sempre, Luke che mi guarda con quel sorriso mentre mi dice “Shan”»

(Credits immagine di copertina: Instagram theshando)