Sarebbe di due feriti e un disperso in mare il bilancio provvisorio di un incidente verificatosi questa mattina in Adriatico, su una piattaforma petrolifera Eni, a largo di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni fornite dall’azienda, la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta, la gru averebbe colpito il supply vessel (un’imbarcazione usata per rifornire ed effettuare vari tipi di trasporti da una piattaforma petrolifera) ferendo due persone a bordo dell’imbarcazione. Al momento l’operatore dalla gru caduta in acqua risulta disperso.

L’elicottero dell’Eni ha trasportato sulla piattaforma i medici del 118 che hanno stabilizzato le due persone ferite, prima di portarle all’ospedale Torrette dove sono ora ricoverate «in gravi condizioni»- spiegano dalla Capitaneria di porto di Ancona- «Per quanto riguarda il disperso in mare siamo intervenuti immediatamente con motovedette e sommozzatori. Le ricerche stanno andando avanti. La preoccupazione che il gruista sia rimasto incastrato nella cabina sott’acqua purtroppo c’e’». Il macchinario si trova adesso ad una profondita’ di 20/30 metri. L’uomo è disperso da circa 4 ore , mentre continuano le ricerche da parte dei mezzi di soccorso.