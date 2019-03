Heather Parisi non ha perso l’occasione per scagliarsi contro Lorella Cuccarini

Era stata invocata a gran voce sin dalle 21.oo circa di ieri sera, ovvero dopo che Lorella Cuccarini – showgirl e presentatrice – aveva detto ai microfoni della trasmissione di La7 Otto e Mezzo che in Italia le elezioni del 2018 sono state le prima da dieci anni a questa parte. Heather Parisi ha aspettato tutta la notte prima di lasciare il suo commento ironico sulla vicenda via social network. Ovviamente, resta Twitter il suo canale privilegiato.

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini sulle elezioni ogni 10 anni

E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina “Maître à pensere”. In verità sempre più “Maître” e sempre meno “pensere”. H* #heatherparisi #laqualunque #ottoemezzo — Heather Parisi (@heather_parisi) 5 marzo 2019

Peccato per l’errore in francese (si dice maître à penser e non “maître à pensere”), replicato per ben due volte nel giro di poche parole. Tuttavia, anche su questo, la Parisi si è prontamente corretta, rispondendo ai commenti di alcuni suoi followers: «Hai ragione, si scrive penser. Tra Inglese, Italiano, Mandarino e, ora, Francese, a volte mi capita di fare … la classica gaffe Trumpiana!! H*».

Heather Parisi non accetta il sovranismo di Lorella Cuccarini

Il tweet di Heather Parisi – forse – si è giocato così la possibilità di entrare nella top 10 delle blastate del 2019. Tuttavia, la sostanza resta identica: la ballerina, nemica-amica di Lorella Cuccarini (come si intitolava appunto una trasmissione andata in onda qualche mese fa, in cui si giocava sulla storica rivalità tra le due showgirl), ha voluto sottolineare la distanza che c’è tra lei e l’altro volto noto dello spettacolo che si è sempre schierata a favore di Matteo Salvini e si è detta sempre disponibile a sposare le idee sovraniste.

Del resto non è la prima volta che accade. Sulla scia della rivalità televisiva tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, le due presentatrici e ballerine si sono scambiate sempre più spesso – nell’ultimo periodo – delle battute social al vetriolo. E sempre più spesso ci si allontana dalla rivalità professionale per discutere della rivalità politica.