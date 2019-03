Se il deputato leghista si trasforma in guida turistica di Roma (che non è più ladrona)

Sembra passata un’eternità dalle battaglie a suon di slogan volgari che puntavano il dito contro la capitale. «Roma Ladrona», «Prima il nord», con la città eterna considerata la causa di tutti i mali denigrandola come una pessima periferia centro del malaffare. Ma era il passato, ormai la Lega è al potere e le posizioni spigolose su questo tema si sono smussate di molto, fino ad arrivare – addirittura – al proporsi come una guida turistica tra le bellezze, i palazzi del potere e la benedizione di Papa Francesco. Tutto per merito dell’onorevole Gualtiero Caffaratti.

Cinquantacinque anni, di Pinerolo, il deputato è stato eletto alla Camera per la prima volta nel corso di questa legislatura nelle file della Lega. Della sua attività parlamentare non si sa molto, ma il suo nome è uscito dall’ombra grazie a un’iniziativa con la Polaris viaggi, un tour operator che tra le tante mete e pacchetti viaggio ne propone uno molto curioso che vede come protagonista proprio Caffaratti. Tre giorni a Roma con il deputato nelle vesti di Cicerone per la città eterna.

Il leghista Caffaratto diventa Cicerone per un giorno

L’itinerario parte dalla stazione Porta Nuova di Torino, non distante da Pinerolo, la città che ha dato i natali all’onorevole Caffaratto. Viaggio in treno fino a Roma, breve sosta in un albergo a tre stelle e poi ecco entrare in gioco il deputato leghista. «Dopo il pranzo libero, l’intero pomeriggio sarà dedicato alla ‘Roma politica’ ossia alla visita di palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, grazie all’eccezionale guida dell’On. Gualtiero Caffaratto – si legge sulla locandina pubblicata da Solaris Viaggi -. Al termine delle visite andremo a cena con l’Onorevole».

Dal potere temporale a quello spirituale

Una amatriciana, una carbonara o una gricia, qualche salto in bocca alla romana, dei supplì e altre delizie della cultura culinaria romana. Una giornata intensa in compagnia dell’onorevole prima di affrontare una due giorni dedicata alle bellezze capitoline, tra Colosseo, Fori Romani e tutto ciò che si è conservato della civiltà antica e la chiusura con l’udienza di Papa Francesco in piazza San Pietro del mercoledì. Il tutto a 299 euro.

