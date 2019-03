Marcello Foa diventa capo dell’associazione dei No Euro

Un'organizzazione che fa del No Euro un proprio mantra

Che la Rai fosse guidata da un personaggio che strizza l’occhio alla dottrina sovranista era cosa nota. Ora al curriculum di Marcello Foa si può aggiungere una nuova medaglia conquistata sul campo. Il giornalista, molto vicino a Matteo Salvini – con tanto di figlio nello staff del ministro – è infatti stato promosso alla guida di Asimmetrie, l’associazione di No Euro fondata da Alberto Bagnai e che al proprio interno conta figure e nomi di spicco della dottrina contro la moneta unica.

A lanciare la notizia è stato L’Espresso che ha parlato di una vera e propria sorpresa. Innanzitutto sembra inspiegabile il passaggio di consegne fatto da Alberto Bagnai, presidente della Commissione Finanze al Senato ed eletto nelle file della Lega a Palazzo Madama. Asimmetrie, infatti, era una sua creatura, ma l’economista ha deciso di lasciare il passo promuovendo – di fatto – Marcello Foa alla presidenza dell’associazione. L’accordo era stato trovato già alla fine del 2018, ma è stato ratificato solo la scorsa settimana.

Marcello Foa promosso a presidente No Euro

L’Espresso prova a motivare la scelta di Bagnai di lasciare la guida di Asimmetrie dietro al nuovo ruolo politico che ha ottenuto alle scorse elezioni, spiegando come dallo scorso 4 marzo (o da quando si è instaurato il governo gialloverde) le sue dichiarazioni anti-euro si siano mitigate. E, forse, proprio per evitare conflitti con il suo ruolo istituzionale, ha deciso di lasciare la palla e l’associazione nelle mani di Marcello Foa. Il presidente della Rai, dunque, sembra perdere sempre di più il suo ruolo di «garanzia» di obiettività nel servizio pubblico.

L’associazione Asimmetrie e i suoi nomi di rilievo

Come scrive L’Espresso, «Bagnai ha fatto un passo indietro lasciando la presidenza del centro studi all’amico Marcello Foa, un sovranista dal doppio passaporto, italiano e svizzero, fino alla scorsa estate amministratore delegato del gruppo elvetico Corriere del Ticino. Il comitato scientifico di Asimmetrie riunisce i nomi più noti del movimento noeuro nostrano. C’è il ministro degli Affari europei Paolo Savona, designato per il vertice della Consob, il sottosegretario Luciano Barra Caracciolo, il deputato leghista Claudio Borghi, per citare solo tre dei nomi più no».

(foto di copertina: ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)