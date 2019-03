Tiene in braccio la figlia dello studente «così puoi prendere appunti»

Andare a lezione con la figlia piccola? nessun problema, la tiene in braccio l’insegnante. È quanto accaduto al Morehouse College di Atlanta: il post del compagno di classe del papà è diventato virale. Il professore non avrebbe avuto alcun problema a tenere la lezione in presenza della piccola, anzi: si è offerto di tenerla in braccio in modo che il papà potesse «prendere appunti in tranquillità».

LEGGI ANCHE > Royal Mail ha realizzato il sogno di un bimbo: spedire una lettera al padre in paradiso

🚨LONG POST ALERT🚨Came to class today ready to learn and start March off on a good note preparing for Midterms at… Gepostet von Nick Vaughn am Freitag, 1. März 2019

Tiene in braccio la figlia dello studente così il papà può prendere appunti

Continuare gli studi da neo papà non è semplice. Lo sa bene lo studente del Morehouse College che si è presentato alla lezione di Nathan Alexander con la piccola in braccio. Secondo quanto scritto nel post del compagno di classe, il giovane si è scusato, spiegando che non era riuscito a trovare una baby-sitter e nessuno poteva occuparsi della bambina. Il giovane papà non voleva saltare la lezione preparatoria agli esami di metà corso, così ha deciso di portarla con sé. Il professore non ha battuto ciglio: «Nessun problema» ha risposto al ragazzo, «anzi, la posso tenere io così puoi prendere meglio gli appunti». E così ha fatto. Per tutta la lezione la piccola è rimasta nel marsupio in braccio ad Alexander, che non l’ha posata nemmeno durante i colloqui alla fine della lezione in cui gli studenti esprimevano dubbi o perplessità su quanto insegnato. Un gesto così semplice e allo stesso tempo potente, tanto che il racconto del compagno di classe, con foto annesse, è diventato virale.

Il post virale: «nessun luogo come il college Morehouse»

«Questo episodio mi ha mostrato la potenza e l’impatto che l’HBCU [Historically black colleges and universities ndr] può avere per la comunità nera, perché questo professore capisca che la vita accade e che a volte non ci sono modi per aggirarla» scrive su Facebook Nick Vaughn, autore del post virale. «Non sto dicendo che in una PWI [Predominately White Institution ndr] non succeda, ma qui nel campus di Morehouse mi è sembrato un gesto ancor più caritatevole e fatto con il cuore » continua Nick «Sono cose come queste, che si vedono in tanto in tanto nel campus, che mi ricordano non solo il motivo per cui ho scelto questo college, ma anche perché questa luogo sia grandioso per giovani uomini di colore». Altri studenti hanno condiviso su Twitter foto della simpatica scena.

(credits immagine di copertina: Twitter @danielmarven)