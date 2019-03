Diletta Leotta aveva previsto il risultato di Lazio-Roma

La Lazio è tornata a vincere il derby della capitale dopo quasi due anni. Grazie a una prestazione compatta e pungente, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad avere la meglio su una Roma priva di identità e carattere che si è sciolta alle prime difficoltà. Un risultato che, alla vigilia del match, non era poi così scontato considerando il periodo di forma delle due formazioni, ma Diletta Leotta, a differenza delle quotazioni dei bookmakers, aveva previsto tutto quanto.

Intorno alle 18, la conduttrice di Diletta Gol su Dazn ha condiviso sul proprio profilo Instagram una stories in cui mostrava alcuni medicinali che stava prendendo prima delle prove di trasmissione perché costipata. Sotto a quei farmaci appare il copione (datato addirittura venerdì 1 marzo, ore 18) in cui si dà già per scontato il vincitore del derby della capitale e uno dei grandi protagonisti della serata.

La previsione di Diletta Leotta sul derby

«Alla fine sorride Simone Inzaghi… è Ciro Immobile l’uomo di questo derby, protagonista di una serata che rimarrà nella storia, sua e della Lazio». È questo quanto è scritto sulla versione del copione di prova di Diletta Leotta. Vincitore azzeccato così come l’uomo copertina. L’attaccante napoletano numero 17, infatti, ha realizzato il gol che ha tagliato le gambe ai tentativi di riagguantare il pareggio della Roma, con il rigore realizzato nove minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Felipe Caicedo.

Ciro Immobile decisivo

Alla fine, quindi, è stato proprio Simone Inzaghi a sorridere, come previsto da Diletta Leotta. Ovviamente si tratta di un copione base, utilizzato solamente come prova per contingentare i tempi della trasmissione, ma impressiona come la conduttrice di Dazn sia riuscita a centrare in pieno il risultato e uno dei protagonisti. Per carità, Ciro Immobile mette spesso e volentieri lo zampino nelle vittorie della Lazio, ma il derby è una partita che non segue le logiche.

(Foto di copertina: Alberto Gandolfo/Pacific Press via ZUMA Wire)