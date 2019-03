Space X, la Crew Dragon è in orbita | VIDEO

Vola, verso la stazione spaziale internazionale. La Crew Dragon è la navicella dello Space X che questa mattina, puntuale alle 8.39 ora italiana, si è distaccata dalla propria piattaforma di lancio e sta procedendo in orbita. Tutto regolare al momento della partenza del volo del vettore privato di Elon Musk che punta a conquistare lo spazio senza equipaggio. Un esperimento rivoluzionario, che punta ad abbattere i costi dei voli spaziali e a rendere possibile, per qualsiasi essere umano, un’esperienza di passeggiata nell’universo.

Al momento, Crew Dragon non ha passeggeri. L’unico ad essere attaccato ai sedili con le cinture di sicurezza è Ripley, un manichino scelto dall’azienda (l’omaggio è alla protagonista di Alien) per verificare eventuali reazioni su un corpo umano del viaggio spaziale del vettore privato. L’evento è stato seguito e monitorato dai tecnici della Nasa.

.@SpaceX‘s #CrewDragon has separated from its rocket as the spacecraft continues to head to the @Space_Station on its debut flight. Tune in and watch live: https://t.co/gjn4a2dZg4

— NASA (@NASA) 2 marzo 2019