Maria Giovanna Maglie riparte dal web con la benedizione di Francesca Chaouqui

L’esperimento di Maria Giovanna Maglie si sta concretizzando attraverso il web, in una rete che vede coinvolti, a vario titolo, il social media manager di Matteo Salvini Luca Morisi e Francesca Immacolata Chaouqui, il cui nome verrà ricordato da tutti per il suo coinvolgimento in Vatileaks 2, e che adesso fa la produttrice per l’azienda di comunicazione, produzione e pubbliche relazioni Viewpointstrategy.

Maria Giovanna Maglie e il suo esperimento sul web

La giornalista che avrebbe dovuto condurre una striscia di informazione su Raiuno, in una fascia oraria che in passato ha rappresentato la casa di Enzo Biagi, ora ha provato l’esperimento dei video sul web, lanciando la rubrica #MaglieStrette, trasmessa sul suo canale YouTube e attraverso i social network.

Una scelta coraggiosa che la giornalista ha fatto dopo essersi confrontata con alcuni «amici», come lei li definisce. L’incoraggiamento di base è stato quello di Luca Morisi, il numero uno della strategia di comunicazione di Matteo Salvini, poi si è andati avanti grazie all’interessamento della casa di produzione di Francesca Immacolata Chaouqui, che sui suoi canali social ha sfoggiato anche la sua amicizia con Teresa De Santis, attuale direttore di rete di Raiuno.

Come sta andando #Magliestrette di Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna Maglie, oltre ai rumors sulla sua candidatura alla conduzione di un programma di informazione sulla rete ammiraglia, ha fatto parlare di sé per la sua idea sulla vittoria di Sanremo da parte del cantante Mahmood. Il suo tweet, in cui diceva che il festival della canzone italiana era stato vinto da un artista che aveva come nome ‘Maometto’, era diventato virale ed è stato oggetto di numerose polemiche.

La striscia web #Magliestrette tratterà dunque i temi di attualità. La prima puntata – un po’ amatoriale – è andata in onda, in diretta Facebook e YouTube, lo scorso 27 febbraio. Adesso, negli ultimi video, la tecnica, la grafica e la scenografia sembrano essere state affinate. I risultati, al momento, non sono proprio esplosivi. Ma c’è da contarci: una buona strategia social – magari con l’aiuto di Luca Morisi – può fare miracoli.

[Foto dal profilo Facebook di Maria Giovanna Maglie]