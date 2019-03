Lory Del Santo: «Giusto concedersi a un uomo per fare carriera»

Dopo diversi mesi di silenzio mediatico si torna a parlare di Mee Too, il movimento di stampo femminista nato per denunciare gli abusi e le molestie sessuali perpetrate dagli uomini sul posto di lavoro o per ottenere un’occupazione. La vasta eco è stata data nell’ambito cinematografico, dove molte attrici hanno denunciato colleghi e produttori. In Italia, sull’argomento la platea si è divisa. Tra le contrarie al tam tam mediatico del Mee Too c’è Lory Del Santo che dice di non trovarci nulla di male nel sesso per interesse.

«Io non trovo che ci sia niente di sbagliato se effettivamente porta a qualcosa – ha detto la showgirl rispondendo alle domande di Peter Gomez, conduttore della trasmissione ‘La Confessione’ in programma nella seconda serata del venerdì sul Nove -. Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole perché uno accumula una rabbia che poi magari distrugge nel tempo». Il problema, dunque, è andare a letto con qualcuno che ti promette qualcosa che poi non mantiene. Non la richiesta in sé di atti sessuali in cambio di una parte (in ambito cinematografico) o di un lavoro.

Lory Del Santo dice sì al concedersi a un uomo in cambio di un lavoro

E nel racconto del suo curriculum di esperienze simili, Lory Del Santo tira in ballo anche il famoso regista Sergio Leone, che diventa l’emblema del suo discorso e della perorazione della sua causa: «Mi è successo con registi, produttori, ad esempio Sergio Leone, ma lui me l’ha proposto prima ancora di dirmi: ‘Ti farò fare una parte’. Non mi aveva promesso niente, quindi io ho detto: ‘Scusa, vado con uno, e non mi ha promesso niente?’. Quindi ho detto di no, l’importante è poter dire no».

«Ho detto no al sesso in cambio di nulla»

La showgirl racconta anche di altri casi in cui lei ha detto no perché non c’era alcuna ‘moneta di scambio’. «Ci sono delle persone che mi hanno fatto intendere che avrebbero voluto stare con me: potenti del cinema, ma non mi hanno offerto niente in cambio – conclude Lory Del Santo -. Era come dire che già dovevi essere onorata di andare con loro».

(foto di copertina: Emmepi / FARABOLAFOTO)