Morto Enzo di Benedetto, il celebre attore non professionista di ‘Amore Tossico’

Addio a Enzo Di Benedetto, il celebre attore non protagonista reso celebre dal regista Claudio Caligari nella pellicola, “Amore Tossico”. Lo scorso 21 febbraio Enzo se n’è andato a 63 anni a causa delle complicazioni di una polmonite.

Addio a Enzo Di Benedetto, sua la famosa battuta sul gelato in «Amore Tossico»

Nel film Enzo Di Benedetto recitò una battuta che è rimasta nella storia del cinema italiano: «Ma come dovemo svortà e te piji er gelato?». La pellicola fu uno dei primi film che si occupò di tossicodipendenza in Italia e fu girato da Claudio Caligari – come nella migliore trazione neorealista insegna – utilizzando attori non professionisti, presi dalle periferie della Capitale, il modo migliore per raccontare il dramma dell’eroina in Italia nel periodo della sua massima esplosione nei primi anni Ottanta. Un film che diventò di culto già alla sua uscita riuscendo anche a vincere il premio speciale del Festival di Venezia nel 1983.

Di Benedetto, dopo aver recitato nel primo film di Caligari, ha abbandonato la strada del cinema e si dedicato al mondo delle cooperative sociali.

(credits immagine di copertina: frame dal film «Amore Tossico»)