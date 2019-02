L’addio di Barbara Palombelli a Gianfranco Maffuccio di Forum

La scomparsa di un volto storico della trasmissione Forum. Gianfranco Maffuccio, che tutti i telespettatori del programma avevano imparato ad apprezzare, è morto nei giorni scorsi. Ad annunciarlo è stata la stessa Barbara Palombelli, conduttrice della trasmissione, che ha voluto dedicare un saluto speciale a quel personaggio che ormai tutti i frequentatori assidui del tribunale più famoso della televisione italiana.

Gianfranco Maffuccio, infatti, faceva parte degli opinionisti del pubblico, quella figura essenziale all’interno del format televisivo che anima i dibattiti che si portano avanti davanti alle telecamere. È stato lo stesso Maffuccio, qualche ora prima di morire, a lasciare il proprio ricordo sulla sua pagina Facebook, in una sorta di lettera testamento:

Quando leggerete questo ultimo mio post è per darvi un ultimo saluto; con lo stesso affetto che mi avete dato in tutti questi anni della mia vita terrena. Mi piacerebbe farlo con ognuno di voi, ma siete veramente tanti, e questo è l’unico modo per farlo. In questo momento vi guardo da un posto che non è ancora per tutti, dove la luce è più forte dei riflettori, che amavo tanto. Sì, me ne sono andato. L’ho fatto silenziosamente perché non volevo farvi preoccupare. Sono già passato ad abbracciare ognuno di voi. State tranquilli, sarò sempre presente nei vostri cuori. Ho combattuto finché ho potuto, proprio perché pensavo a tutti voi, ai miei figli, ai miei nipoti, a mia sorella, e non per ultima al mio grande unico amore, mia moglie Franca, che mi è sempre stata vicino, anche in momenti difficili come questi. Ma senza di lei sarebbe stato impossibile passare a miglior vita così serenamente. Vi ho voluto bene e vi vorrò sempre bene, come voi ne avete voluto a me, ricordando i bei momenti passati insieme. Vi prego di non essere tristi, mi fareste dispiacere, ricordatemi con gioia e con tanti sorrisi. La vita è anche questo purtroppo, ma vado via con la speranza di essere stato un buon amico, un buon padre, un buon marito, un buon fratello e un bravo zio.