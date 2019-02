Il ricordo di Claudio Marchisio per Silvia Romano è una cosa che riappacifica con il calcio

Non basta saper fare 40 gol in carriera tra squadre di club e nazionale o vincere 7 scudetti per essere un vero campione. Claudio Marchisio lo dimostra più volte. Il campione ha stile, il campione ricorda le persone in difficoltà, il campione ascolta il grido di disperazione delle famiglie e cerca di consolarle. Così, con un semplice messaggio via Twitter, l’ex calciatore della Juventus, ora in forza allo Zenit San Pietroburgo, ha voluto trasmettere la propria vicinanza alla famiglia di Silvia Romano, la ragazza di 23 anni che – con la onlus Africa Milele – stava cercando di aiutare i minori in Africa.

Il tweet di Claudio Marchisio su Silvia Romano

90 giorni possono bastare per imparare qualche frase in russo… Ma sono e saranno sempre troppo pochi per perdere la speranza e la forza di ricordare Silvia ogni giorno e chiedere che sia fatto tutto il possibile per riportarla a casa.

Ogni giorno #SilviaRomano pic.twitter.com/Bgw70G2MSs — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 27 febbraio 2019

«90 giorni possono bastare per imparare qualche frase in russo… – ha scritto Marchisio su Twitter -. Ma sono e saranno sempre troppo pochi per perdere la speranza e la forza di ricordare Silvia ogni giorno e chiedere che sia fatto tutto il possibile per riportarla a casa». Le sue parole sono state molto apprezzate e hanno avuto molta condivisione sui social network.

Importante che personaggi pubblici parlino di Silvia Romano

È molto importante, infatti, che personaggi pubblici riportino l’attenzione sul caso di Silvia Romano, la volontaria italiana scomparsa in Kenya, in seguito a un rapimento portato avanti – con ogni probabilità – da gruppi organizzati. Attualmente, il dibattito politico non si sta concentrando sulla vicenda della ragazza. Ma sarebbe opportuno ricordare che Silvia Romano, come tanti nostri connazionali, oltre a essere stata vittima di un gesto di violenza, è anche vittima – per una seconda volta – dell’indifferenza.

Non è la prima volta che Claudio Marchisio parla di Silvia Romano: anche nei giorni immediatamente successivi al suo rapimento, aveva voluto mandare un messaggio di supporto. In quella circostanza, l’ex calciatore della Juventus aveva definito Silvia Romano «la nostra meglio gioventù».