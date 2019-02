Il leghista Toni Iwobi si ‘mette’ al posto dei quattro mori della bandiera Sarda

La vittoria della coalizione di Centrodestra alle ultime elezioni regionali in Sardegna – con la poltrona di Presidente andata al segretario del Partito sardo d’azione Christian Solinas – ha messo in evidenza alcuni dati politici: dal crollo verticale del Movimento 5 Stelle (relativo al risultato ottenuto sull’isola alle scorse Politiche), alla conferma di come l’asse Salvini-Berlusconi-Meloni possa dire ancora la sua a livello Nazionale. Oltre all’analisi fredda dei numeri elettorali, però, c’è stato anche ampio spazio a una sana ironia, come fatto dal senatore leghista Toni Iwobi.

Sulla sua bacheca Facebook, infatti, il primo parlamentare nero nella storia del Carroccio ha condiviso un’immagine che lo ritrae in una bandiera: il suo profilo viene messo al posto dei quattro mori del vessillo sardo. Un post che ha attirato le simpatie di tutti per un politico che – nonostante la sua scelta politica che sembra andare in contrasto con e sue origini, per la visione che la Lega ha degli immigrati – ha sempre fatto della sua vena ironica uno dei punti di forza.

Toni Iwobi è ‘i quattro mori’ sulla bandiera Sarda

«Gli amici della Sardegna, che saluto con grande affetto, mi hanno inviato questa foto, e vi sfido a trovare rappresentazione migliore della vittoria della Lega in Sardegna – scrive Toni Iwobi sul suo profilo Facebook -. Chi mi conosce sa quanto amo scherzare. E comunque, avanti tutta e forza Lega!». Un modo ironico per affrontare il tema e anche per ribadire, come da risultato elettorale, la vittoria del Centrodestra alle ultime elezioni regionali. Successo che conferma il trend indicato già il mese scorso in Abruzzo.

Le polemiche del passato con Balotelli

In tantissimi hanno apprezzato la vena ironica scelta dal senatore Toni Iwobi, che in passato era finito al centro di alcune polemiche con protagonista anche Mario Balotelli con tanto di intervento di Matteo Salvini. All’epoca della sua elezione al Senato, infatti, il calciatore del Marsiglia (allora al Nizza) non si capacitava di come una persona nera potesse mai appoggiare la linea politica della Lega.

