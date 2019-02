Diego Fusaro e la compagna aspettano un bambino: «Se è femmina la chiamiamo Vittoria, Patria o Italia»

Diego Fusaro e la compagna Aurora Pepa aspettano un bambino. L’annuncio è stato dato dal filosofo nel corso della trasmissione di Radio 24 La Zanzara, condotta da David Parenzo e Giuseppe Cruciani. Non si tratta della solita boutade, a quanto pare. La trasmissione, infatti, aveva dato voce a una leggenda metropolitana – diffusa ad arte dalla compagna di Fusaro a scopi promozionali, in vista dell’uscita del libro Il nuovo ordine erotico – sul fatto che il filosofo e la compagna non avessero mai fatto sesso.

Diego Fusaro propone un totonomi per il suo primogenito

Diego Fusaro ha poi smentito tutto, prendendosela anche con i giornalisti e con l’eccessiva credulità della stampa italiana. Ecco perché anche questa informazione data a Cruciani e Parenzo deve essere presa con le pinze, anche se i toni dell’intervista sembravano piuttosto seri. In ogni caso, il filosofo ha fatto anche il totonomi del proprio primogenito. Nel caso in cui dovesse trattarsi di un maschietto, i nomi in ballo sarebbero Giorgio Guglielmo Federico, Goffredo (come Leibniz) o Vittorio.

Ma il meglio viene riservato ai nomi per le femminucce: «Fosse femmina potrebbe andare Vittoria o anche Patria, potrebbe essere un bel nome. Anche Italia». Insomma, un richiamo molto forte alla tradizione e allo spirito patriottico, in linea con il sovranismo di cui il filosofo si fa promotore in tutte le trasmissioni in cui è chiamato a fare da opinionista.

