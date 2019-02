Madonna e Lady Gaga: «Con le italiane non si scherza»

Dai tempi dell’esordio di Lady Gaga con «Poker face» si vociferava che la regina della musica pop Madonna si sentisse minacciata dalla giovane emergente: con l’ultimo post i rumors vengono chiusi una volta per tutte. Dopo la vittoria dell’Oscar per miglior canzone vinto da Lady Gaga, Madonna Louise Veronica Ciccone posta uno scatto in cui abbraccia la sua “erede”, con una caption che è all’insegna della solidarietà femminile: «Con le italiane non si scherza»

LEGGI ANCHE > La notte degli Oscar vista dai The Ferragnez | VIDEO

Madonna e Lady Gaga: due star unite da una storia simile

Lo si capisce dai loro cognomi: Madonna Louise Veronica Ciccone e Stefani Joanne Angelina Germanotta condividono le radici italiane. E proprio a quelle si riferisce lo scatto condiviso da Madonna su Instagram all’indomani della notte degli Oscar. Lady Gaga, che ha scelto il suo nome d’arte in onore ad una canzone dei Queen, è nata a New York. La madre era una casalinga statunitense di origini franco-canadesi, mentre il padre, anche lui nato negli Usa, aveva origini siciliane. Il nonno di Lady Gaga infatti era emigrato da Naso, in provincia di Messina all’inizio del ‘900 per cercare fortuna nel nuovo continente.

Simile anche l’albero genealogico di Madonna. Nata nel Michigan, anche sua madre aveva origini franco-canadesi mentre il padre Silvio Ciccone detto Tony era figlio di due italiani, arrivati negli Stati Uniti anche loro a inizio ‘900 dopo aver lasciato Pacentro, in provincia di Aquila.

Madonna e Lady Gaga abbracciate, lo scatto delle due regine del pop

Entrambe le popstar hanno sempre manifestato un forte orgoglio delle loro radici nel belpaese. Entrambe visitano spesso l’Italia per le vacanze e Lady Gaga addirittura stava pensando a Venezia come luogo per convolare a nozze con Christian Carino, fidanzamento interrotto però alla vigilia degli Oscar. Entrambe incontrano i loro parenti italiani ogni volta che fanno un tour che le porta nel nostro Paese, e le paparazzate davanti a pizze e piatti di spaghetti ormai non si contano più. E anche nella notte più splendente dell’anno, entrambe hanno richiamato forti le loro origini, identificando le donne italiane come forti, decise, e non con cui si può «scherzare».

(Credits immagine di copertina: Instagram madonna)