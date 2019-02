Quello di Facchinetti e di Laura Cremaschi era tutto uno scherzo de Le Iene

Uno scherzo de Le Iene, che ha unito talmente tanto bene la realtà e il mondo virtuale dei social network da creare un piccolo caso mediatico nella giornata di oggi. L’episodio del lancio del bicchiere da parte di Wilma Facchinetti, moglie di Francesco Facchinetti, a Laura Cremaschi – una showgirl lanciata dal programma di Paolo Bonolis Avanti un altro – era diventato virale sui social network, anche grazie agli scambi di battute via Instagram stories tra la stessa Cremaschi e Wilma Facchinetti.

Scherzo Facchinetti, il ruolo de Le Iene

Anche il dj e scopritore di talenti Francesco Facchinetti – vittima dello scherzo – aveva contribuito a rendere più veritiera la cosa perché, ignaro di tutto e convinto anche lui che la lite fosse stata reale, aveva divulgato ulteriori informazioni sull’apertura di un presunto iter legale nei confronti della sua famiglia per quanto accaduto in un ristorante di Como.

La storia era semplice: Laura Cremaschi era stata accusata dalla moglie di Facchinetti di aver fatto qualche avance di troppo al dj. Ne è scaturita una lite ripresa da un avventore del locale (un complice della trasmissione) che è sfociata nel lancio di un bicchiere pieno d’acqua da parte di Wilma Facchinetti contro la stessa Cremaschi.

La reazione di Facchinetti allo scherzo de Le Iene

«Scherzo scherzetto! – si legge sul sito de Le Iene – Dietro l’aggressione della moglie di Francesco Facchinetti a Laura Cremaschi, che si vede in un video diventato subito virale, ci siamo noi!». Il programma di Mediaset ha diffuso l’anteprima del servizio che andrà in onda in palinsesto, con Francesco Facchinetti visibilmente provato che viene a conoscenza del tranello ordito alle sue spalle.

«Siete dei bastardi, mi state sul cazzo! – ha detto Facchinetti all’inviato della trasmissione Sebastian Gazzarrini – Ma non potete fare scherzi normali, in cui uno fa lo scherzo e poi lo vede in televisione? Mia mamma mi ha chiamato piangendo, mio padre è incazzato nero, a mia zia sta venendo un infarto. Ragazzi!».