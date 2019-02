La donna che grida «Maledetti» a Sky durante la diretta di Marco Di Fonzo

Il fenomeno dei disturbatori in televisione è molto diffuso. Certo, solitamente se ne stanno buoni dietro le telecamere, sperando soltanto di essere inquadrati in pose improbabili. Altre volte – è il caso del noto disturbatore Paolini – hanno provato a rendersi protagonisti di gesti eclatanti per avere visibilità. Oggi, nel corso di una diretta di Marco Di Fonzo di Sky Tg 24 davanti a Montecitorio, è accaduto l’impensabile: una donna si è avvicinata al giornalista e ha iniziato a gridare – per tre volte – «Maledetti».

«Maledetti!» il video della donna che interrompe la diretta di Sky

Lo sfogo in diretta Sky da Montecitorio

È verosimile che la donna volesse lanciare un messaggio di rottura nei confronti della politica, dal momento che il giornalista di Sky stava illustrando l’attuale situazione politica, riportando il commento di Luigi Di Maio ai risultati delle ultime elezioni regionali in Sardegna e quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, impegnato in un vertice a Sharm-el-Sheikh. Proprio prima del lancio del servizio sulle parole del premier c’è stato questo intermezzo curioso, che tuttavia non ha scomposto più di tanto l’esperto giornalista di Sky.

Marco Di Fonzo si è limitato a guardare la donna alle sue spalle, a lasciarle finire il suo sfogo e a riprendere – come se nulla fosse accaduto – il collegamento con la rete all news di Sky.