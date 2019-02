Lady Facchinetti lancia un bicchiere contro Laura Cremaschi in un ristorante

La gelosia fa brutti scherzi e ha rischiato di provocare anche gravi danni. La denuncia arriva direttamente dal profilo Instagram di Laura Cremaschi, la showgirl conosciuta per l’interpretazione della ‘Bonas’ nel programma di Paolo Bonolis ‘Avanti un altro’. La donna è stata aggredita da Wilma Fassiol, più conosciuta come Lady Facchinetti, compagna del presentatore ed ex cantante Dj Francesco. Il tutto per una scenata di gelosia e una richiesta di selfie di troppo.

LEGGI ANCHE > Lady Gaga non si sposa più

Come racconta Laura Cremaschi sulle sue Instagram Stories (condite anche da una ripresa fatta da un altro cliente del ristorante di Como), lei ha visto entrare Francesco Facchinetti nel locale e, poco dopo, è andata a lui per chiedere il più classico dei selfie. L’uomo accetta e si fa immortalare in sua compagnia provocando, però, le ire della compagna che prima interviene durante lo scatto della foto (o di uno dei tentativi di selfie) e poi inizia a inveire contro la ragazza.

Lady Facchinetti lancia un bicchiere a Laura Cremaschi

La discussione, come si vede nel video, degenera ben presto e Lady Facchinetti inizia a inveire contro Laura Cremaschi che prova anche a giustificarsi con lei, spiegando di essere grande fan di Francesco da tanto tempo e di apprezzare il suo lavoro. Questo, però, non è servito a stemperare le tensioni e la signora Wilma Fassiol, mentre usciva dal ristorante di Como, ha scagliato un bicchiere di vetro contro la giovane bionda showgirl.

Il video condiviso su Instagram

Bicchiere in frantumi, così come il piatto che aveva davanti a sé Laura Cremaschi, con il rischio di essere ferita da quei vetri. Lady Facchinetti si è poi allontanata dal locale in compagnia del suo compagno, ma la ‘Bonas’ di Avanti un altro, anche grazie alle riprese di un testimone, ha deciso di condividere su Instagram questa aggressione subita.

(foto di copertina e video da profilo Instagram Cremaschina)