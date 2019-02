Milano, incendio alle spalle palazzo di Valentino e Loro Piana | VIDEO

Centinaia le persone evacuate, ma al momento non risultano feriti e intossicati

L'incendio è partito da un edificio di via Donegani, alle spalle del palazzo di Valentino e Loro Piana

Un rogo è scoppiato in uno stabile in pieno centro a Milano

Un’alta colonna di fumo si è alzata nel cielo di Milano pochi minuti dopo mezzogiorno. Le fiamme sono partite da uno dei piani alti di un palazzo in pieno centro, alle spalle dello storico palazzo di Valentino e Loro Piana. I vigili del fuoco sono intervenuti facendo sgomberare la zona e chiudendo al traffico sia via Turati sia Largo Donegani. Dai primi accertamenti sembrerebbe si sia trattato di un cortocircuito di un impianto d’aria condizionata.

Inizialmente i vigili del fuoco sono entrati prima nella sede di via Turati 18 nello storico edificio che ospita le sedi di Valentino e Loro Piana. Un rapido sopralluogo li ha però convinti che l’epicentro di fumo e fiamme fosse nell’edificio a fianco, in largo Donegani 2. Nonostante questo, entrambi i palazzi sono stati evacuati, per evitare intossicazioni dovute al fumo.

Incendio nel palazzo di Valentino e Loro Piana in via Turati a #Milano pic.twitter.com/7j36wEknkp — Vittoria Vimercati (@VittoriaVime) 25 febbraio 2019

Le fiamme vicino al palazzo di Valentino a Milano

Secondo quanto riporta SkyTg24, sarebbero centinaia le persone evacuate. Quella zona, oltre ai negozi e a qualche abitazione, è popolata di giorni dai dipendenti degli uffici, tra i quali i lavoratori nel palazzo di Valentino e Loro Piana. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio sembrerebbe scoppiato a causa del cortocircuito di un condizionatore, e alimentato dalla guaina bituminosa del tetto del palazzo. Non ci sarebbero stati né feriti né intossicati.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Vittoria Vimercati)