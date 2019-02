Il party di Vanity Fair è uno degli eventi più esclusivi della notte degli Oscar: quest’anno, tra le celebrities del mondo della moda, del cinema e della musica, c’erano anche Chiara Ferragni e Fedez. Con le loro Instagram stories hanno regalato ai loro fan uno sguardo forse meno glamour ma assolutamente più divertente.

La notte degli Oscar vista dai The Ferragnez, i preparativi e l’arrivo alla festa

Chiara Ferragni nei giorni scorsi aveva raccontato che lo scorso anno non aveva potuto partecipare al party di Vanity Fair per gli Oscar per via delle complicanze della sua gravidanza. Tutto è andato per il meglio, l’influencer si era rimessa dopo un po’ di riposo e il piccolo Leone, già star di Instagram, è nato sano e sta crescendo benissimo. Questo weekend però è rimasto da solo in Italia, mentre i suoi genitori sono volati a Los Angeles per partecipare a uno degli eventi più attesi dell’anno. Tutto comincia da trucco e parrucco: l’immancabile Emanuele Mameli, partner lavorativo di Chiara Ferragni nelle Beauty Bites masterclass, ha truccato Chiara e pettinato Fedez, che non sembrava proprio felicissimo. «Grazie amore» dice ripreso dalla moglie, ma il risultato è impeccabile: lui con un abito di Prada, lei con sandali del suo brand e abito rosso Giambattista Valli e accessori Pomellato. I due sono pronti e splendenti: si arriva al party. Chiara viene fotografata sul tappeto rosso, mentre alle sue spalle ci sono «Jhon Legend e Miley Cyrus da qualche parte» come racconta entusiasta Fedez.

Il party di Vanity Fair: The Ferragnez tra cocktail e selfie

Alla festa ci sono celebrità di tutti i tipi, Fedez non riesce a contenere il suo entusiasmo. Del resto, chiunque sarebbe eccitato. «Marylin Manson mi ha salutato pensando fossi qualcun’altro» racconta divertito ai sui followers, e riesce a ottenere dal cantate un selfie e anche un complimento: «Ci ha detto che siamo la coppia più cool della festa». Poi trova anche uno «spirito guida» per continuare la collezione di selfie: «Lei asciuga tutti è pazzesca!» continua Federico, e continua a scattare. Li vediamo insieme alla modella Kendall Jenner – «Sono pronto per il divorzio» scrive scherzosamente lui -, l’influencer Josh Ostrovsky conosciuto su Instagram come The Fat Jewish, e con Elthon John che fa un video-bomb dietro a Chiara Ferragni. In realtà ne hanno incontrati molti altri, ma come confesserà Fedez in seguito in un’altra storia, «non ho ripreso un sacco di cose, perché sennò avrei fatto vedere che venivo da Rozzano, però è stato veramente pazzesco». Complice anche forse qualche bicchiere di troppo, l’entusiasmo del rapper è palese: «Ho bevuto due bicchieri di vino e sono già ubriaco» scherza nelle stories della moglie.

The Ferragnez: tutti in ghingheri a mangiare il panino

La vera scena da Oscar però, è la fine della serata. I The Ferragnez decidono di ritirarsi prima prima della fine della festa «perché siamo vecchi e in pieno jet-lag» e qualche conclusione migliore di un buon hamburger? La coppia si ferma quindi in un ristorante In&Out, famosa catena americana di panini, e si siede ad addentare la cena dopo i drink glamour. Chiara è visibilmente troppo elegante per la location, e questo li fa ridere ancora di più. Dopo un paio di panini, la coca cola, e una svapata in macchina, la serata dei The Ferragnez e dei loro fan finisce. Ma per rivivere la gioia dei due, ci sono sempre le stories.

(Credits video: Instagram chiaraferragni e fedez; credits immagine Instagram fedez)