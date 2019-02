Roma, crolla albero in viale Mazzini: tre feriti | VIDEO

Questa mattina, poco dopo le 9.30, l’ennesimo albero è caduto per le strade di Roma. Questa volta, però, la caduta ha provocato ingenti danni, con il ferimento di tre persone che stavano passando per viale Mazzini, nella zona Prati, a poche decine di metri dalla sede della Rai. Il pino marittimo, alto 30 metri, si è abbattuto sulle macchine parcheggiate in zona, distruggendone tre. Due dei tre feriti risulta essere in gravi condizioni e per lui è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco che sono intervenuti pochi minuti dopo la caduta dell’albero, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l’altro all’ingresso delle poste. Al momento la carreggiata è stata chiusa alla viabilità delle auto e al transito dei pedoni. «Ero su viale Mazzini quando ho visto l’albero venire giù all’improvviso – ha detto uno dei testimone oculari dell’albero crollato all’AdnKronos -. Mi sono salvato per miracolo». Tre le vetture distrutte: una Fiat Panda, una Citroen Xara e una Fiat Seicento

#Roma #25feb 9:45, cade un albero in viale Giuseppe Mazzini: danneggiate alcune auto parcheggiate e feriti due passanti. #vigilidelfuoco al lavoro per la rimozione della pianta #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/SAufyo5wRS — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 febbraio 2019

L’albero crollato in viale Mazzini a Roma

Dopo gli episodi dello scorso autunno, i residenti avevano segnalato diversi alberi a rischio crollo. Il Comune di Roma aveva provveduto a segnalarli, ma l’episodio di oggi si aggiunge alle decine di tronchi caduti negli ultimi tre giorni a causa del forte vento che ha colpito Roma e tutto il Centro-Sud. Un problema che, ormai, sembra diventato atavico per la Capitale.

