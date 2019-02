Pedofilia, a Malo (Vicenza) un carro di Carnevale con prete tra le fiamme

Al Carnevale di Malo, in provincia di Vicenza, è spuntata una rappresentazione choc

Un prete con un chierichetto avvolto tra le fiamme. È la rappresentazione choc di un carro allegorico che un gruppo folkloristico locale ha fatto sfilare ieri nell’ambito del carnevale di Malo, in provincia di Vicenza. Come riporta oggi il quotidiano Il Giornale di Vicenza, il carro è stato allestito dalla compagnia denominata ‘Il trenino’ ed è stato intitolato ‘Fate, ignoranti!’ e modifica in tono moralistico del titolo del film di Ferzan Ozpetek.

Pedofilia, a Malo un carro di Carnevale con un prete tra le fiamme

La composizione allegorica è stata dedicata ad altre piaghe della violenza nella società, con riferimenti anche al femminicidio, all’egoismo, all’omofobia e infine alla pedofilia, in particolare di quella diffusa tra il clero e in concomitanza con il vertice vaticano sul tema. Meno provocatori ma comunque legati all’attualità gli altri carri della sfilata, giunta ieri alla 95esima edizione del carnevale di Malo, e per il presidente della Pro Loco, Fernando Zambon «il pubblico ci è sembrato contento».

(Immagine di copertina da un vecchio video YouTube: un carro di Carnevale a Malo, Vicenza)