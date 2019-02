Salvini ospita sul palco di Bari un dirigente leghista condannato per omicidio

La visita ad Angelo Peveri nel carcere di Piacenza è solo l’ultimi dei gesti simbolici di Matteo Salvini per portare avanti la sua battaglia in favore della nuova legge sulla legittima difesa. Nei giorni scorsi, infatti, il leader della Lega è stato a Bari per le primarie del Centrodestra – vinte dall’ex Pd Pasquale Di Rella, sostenuto da una lista civica e da Forza Italia – che ora correrà per la carica di Sindaco del comune pugliese – e sul palco si è fatto accompagnare da Enrico Balducci. Il nome non dirà molto, ma è finito sulle pagine di cronaca nel 2010 per omicidio preterintenzionale.

L’uomo – ora dirigente del Carroccio nelle vesti di segretario provinciale – sembra essere a tutti gli effetti uno degli emblemi della battaglia di Matteo Salvini per la legittima difesa. Il 5 giugno 2010 – come riporta Il Corriere della Sera – sparò e uccise uno dei due rapinatori che poco prima avevano rubato l’incasso del suo distributore di benzina. I due avevano portato a termine il colpo con due pistole giocattolo, ma lui colpì a morte uno dei due ladri – il 21enne Giacomo Buonamico – e per questo motivo venne condannato per omicidio preterintenzionale.

Matteo Salvini sul palco di Bari con un condannato per omicidio

Balducci aveva già un passato politico da consigliere regionale nelle file di Alleanza Nazionale, dopo aver vestito anche il colore dei Verdi e nella sinistra studentesca. Poi l’amore per per la Lega: «La prima volta che ho votato per il Carroccio è stato cinque anni fa – spiega il dirigente provinciale -, non potevo fare altrimenti. Matteo Salvini era stato molto solidale con me, con quello che mi era successo. Sia politicamente sia umanamente. Io ho sparato perché mi avevano puntato un’arma contro. Ho avuto paura».

«Il rapinatore nella prossima vita cambia mestiere»

E, anche per questo motivo (oltre che per la sua appartenenza politica), Matteo Salvini ha deciso di portarlo con sé sul palco di Bari. «Il rapinatore nella prossima vita cambia mestiere», ha detto tronfio il leader della Lega al fianco di Balducci, proseguendo: «Sono affaracci tuoi se decidi di fare il rapinatore: ti assumi i rischi del tuo vigliacco mestiere».

(foto di copertina: ANSA / On. Rossano Sasso)