Nuoro, assalto a una cisterna che trasportava latte

Proseguono le proteste dei pastori sardi anche nel giorno delle elezioni regionali. Domenica mattina, intorno alle 8.30, due uomini incappucciati hanno costretto l’autista di un’autocisterna a fermarsi lungo la statale 389 all’altezza di Orune, in provincia di Nuoro. Gli uomini hanno fatto svuotare a terra il latte che il tir conteneva, prima di allontanarsi e lasciare libero il passaggio. L’autista ha denunciato l’accaduto non appena gli assalitori si sono allontanati.

Secondo i primi racconti fatti dall’autista alle forze dell’ordine, l’assalto è avvenuto intorno alle 8.30 sulla Statale 389, poco fuori da Orune, paese in cui il conducente del mezzo transitava dopo aver ritirato il latte appena munto dagli allevamenti di zona e dei paesi circostanti. Dopo l’assalto l’autista ha dato l’allarme. Erano in due, tutti incappucciati e lo hanno costretto a scendere dalla sua autocisterna e a svuotare il latte lungo la carreggiata. L’autista era diretto al caseificio dei fratelli Pinna di Thiesi.

Autocisterna assaltata e latte versato sull’asfalto

Si pensa che a compiere questo gesto siano stati alcuni facinorosi pastori sardi, che sono sul piede di guerra per la lotta sul prezzo del latte, questione su cui sia Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno espresso la volontà di impegnarsi. In molti, però, hanno considerato questo impegno solamente una mossa elettorale, in vista del voto di oggi per l’elezione del nuovo governatore della Regione. Ovviamente si tratta solamente di un sillogismo, ma la modalità con cui hanno obbligato l’autista dell’autocisterna a riversare il contenuto del suo tir sull’asfalto rende immediato il collegamento tra l’accaduto e le proteste dei pastori sardi.

La convocazione in prefettura prevista in settimana

Le vertenza del latte è stata proprio interrotta in vista del voto di oggi e i pastori sardi avevano annunciato una tregua in attesa della convocazione da parte del commissario di filiera – il prefetto di Sassari – che dovrebbe arrivare per la prossima settimana. Un incontro che dovrebbe portare a un accordo per l’adeguamento del prezzo del latte da pagare ai pastori.

(foto di copertina: archivio Ansa)