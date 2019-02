Strage di Erba, Le Iene pubblicano la video-confessione (piena di errori) di Olindo Romano

L'uomo cadrebbe in contraddizioni perché doveva assumersi la colpa per puntare all'incapacità di intendere e volere

Prosegue la lunga inchiesta de Le Iene per scoprire la verità sulla strage di Erba, per la quale sono stati condannati all’ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Secondo la sentenza della corte di Cassazione – che ha messo la pietra tombale su uno degli efferati delitti maggiormente mediatici nella storia contemporanea del nostro Paese -, i vicini della famiglia Marzouk-Castagna sono stati gli esecutori materiali dell’omicidio plurimo che ha tolto la vita a Raffaella Castagna, a suo figlio Youssef, Paola Galli e Valeria Cherubini, ma la trasmissione di Italia 1 porta avanti la tesi della loro innocenza, aggiungendo di volta in volta alcuni capitoli che mostrano incongruenze tra i vari racconti fatti nel corso del processo.

L’ultima pagina – per ora – andrà in onda domenica sera, quando verrà mostrata una video-confessione fatta da Olindo Romano al criminologo Massimo Piccozzi, all’epoca consulente della difesa d’ufficio dei due coniugi accusati. Nell’anteprima del filmato – visibile sul sito de Le Iene – c’è il racconto dell’uomo che tenta di descrivere quella serata dell’11 dicembre 2006 in cui persero la vita quattro persone e un quinto – Mario Frigerio – venne gravemente ferito. Una auto-denuncia che mostrerebbe molte incongruenze rispetto ai risultati dei Ris e ai racconti della moglie dell’uomo.

Un nuovo capitolo nella strage di Erba

Sul sito de Le Iene, che aggiunge un nuovo tassello alla loro inchiesta sulle responsabilità della strage di Erba, si spiegano i dubbi crescenti dopo la visione di questo filmato: «La confessione di Olindo Romano, confrontata con il racconto di Rosa, ma soprattutto con la dinamica certificata dalle sentenze, rendono i dubbi sulla loro reale colpevolezza ancora più forti. Quello che all’epoca dei fatti era il difensore d’ufficio dei coniugi, l’avvocato Pietro Troiano, non sa che le prove in mano alla Procura sono meno solide di quello che sembra».

Le Iene e il video esclusivo sulla confessione di Olindo Romano

In sintesi, secondo Le Iene, la confessione dei due coniugi sarebbe stata voluta dal loro legale che non era a conoscenza dei risultati dei Ris che non indicavano la presenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi nell’abitazione di Raffaella Castagna e del piccolo Youssef Marzouk. Per questo motivo, l’avvocato Pietro Troiano avrebbe convinto marito e moglie a confessare il tutto puntando sull’assoluzione per incapacità di intendere e di volere, fallendo però nel suo tentativo. Secondo Le Iene, infatti, tra i racconti dei due condannati emergerebbero numerose incongruenze, figlie dell’obbligo di doversi accusare.

(foto di copertina: ANSA /gid)