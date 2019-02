Il maltempo uccide: due morti per il crollo di un muro a Frosinone, a Guidonia un uomo schiacciato nell’auto

L’ondata di maltempo fa vittime. Tre persone hanno perso la vita in mattinata nel Lazio. Due persone sono morte ad Alvito, vicino a Frosinone, per il crollo di un muro che ha travolto in tutto quattro persone. Poi ha perso la vita un uomo di 45 anni, un cittadino romeno, che era rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato nella sua auto a causa della caduta di un albero, a Guidonia, in provincia di Roma. Stando a quanto quanto ricostruito, l’albero di alto fusto, un pino, ha centrato la macchina in transito, precisamente parte anteriore della vettura, finendo sul parabrezza. Sono diversi gli alberi caduti nella zona stamattina a causa del vento forte.

Una nave si è arenata a Bari

A Bari intanto una nave mercantile turca, la Efe Murat di Istanbul, spinta dalle raffiche di vento e della mareggiata si è arenata. È accaduto sul litorale sud, all’altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. La nave si è arenata sul basso fondale sabbioso, sbattendo contro i frangiflutti. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore, Galesus, ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo: le condizioni del mare non hanno consentito di portare a termine l’intervento. Tutte le operazioni per disincagliare il mercantile sono state sospese a causa delle proibitive condizioni meteorologiche ed anche il rimorchiatore, con a bordo tre persone, si è arenato mentre tentava di prestare soccorso al mercantile turco.

La nave turca era partita ieri dal porto di Ortona ed era diretta ad Aliaga, in Turchia. Ad Ortona il mercantile ha scaricato una partita di grano. In tutto sono quindici i componenti dell’equipaggio che si trovano a bordo, tutti di nazionalità turca. Sul posto la Capitaneria di porto ha inviato un primo rimorchiatore raggiunto da un secondo. Se pur modesto, il galleggiamento della nave fa sperare di riuscire ad agganciarla trasportandola a largo. Ma il vento e le proibitive condizioni del mare hanno sinora impedito di portare a temine l’operazione.

Un incidente tra due navi nel porto di Ischia

Anche la Campania è stata molto colpita. Nel porto di Ischia a causa del forte vento si è verificato un incidente tra due navi. La motonave ‘Don Peppino’, della Gestur, che era in fase di attracco con grande difficoltà a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della motonave ‘Benito Buono’ della Compagnia ‘Medmar’. La motonave ‘Benito Buono’ ha riportato leggeri danni. Fortunatamente non ci sono stati feriti. La motonave ‘Don Peppino’ impossibilitata ad attraccare per il vento è ripartita alla volta di Pozzuoli senza effettuare lo scalo nel porto di Ischia.

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo fino alle ore 24 di domenica. Le previsioni sono di forti venti nordorientali, mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Sono possibile mareggiate. Il vento soffia a Napoli con una velocità tra i 40 ed i 60 km all’ora e fino a 70 km all’ora sulle montagne e nelle zone interne della regione. Numerose richieste di intervento per caduta di alberi sono giunte al centrali dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli.

(Foto di copertina da archivio Ansa: danni e disagi per il forte vento a Napoli. Credit immagine: ANSA / CIRO FUSCO)