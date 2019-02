India, bevono liquore adulterato al metanolo: almeno 69 morti e 200 intossicati

Decine di persone morte dopo aver bevuto liquore adulterato. È quanto accaduto in India, dove un produttore ha contaminato la bevanda con alcol metilico, il metanolo, sostanza che può essere letale.

Precisamente è salito ad almeno 69 morti e 200 intossicati il bilancio di due distinti episodi nel Nordest del paese asiatico in cui persone hanno bevuto l’alcol adulterato, giovedì scorso. La maggior parte delle vittime sono raccoglitori di tè dei distretti di Golaghat e Jorhat, nello stato di Assam, che hanno consumato un liquore contaminato con alcol metilico, sostanza chimica che attacca il sistema nervoso centrale.

Le autorità locali hanno spiegato che 50 persone sono morte a Golaghat da giovedì sera, mentre altre 19 sono morte nel vicino distretto di Jorhat.

Sono state arrestati il proprietario di un’unità locale di produzione bevande locale e altre quattro persone. Le morti per l’alcol prodotto illegalmente sono comuni in India, perché i più poveri non possono permettersi i marchi con licenza e il liquore illecito viene spesso adulterato per aumentarne la gradazione.

