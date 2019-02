Emma Marrone insultata per aver detto «aprite i porti»

Il buonsenso si è fermato a Eboli. È bastata una frase pronunciata dal palco del Palasele, il palazzetto della cittadina in provincia di Salerno, per far riversare tutto l’odio possibile dei leoni da tastiera su Facebook. Vittima di queste aggressioni verbali è stata Emma Marrone che dal palco del suo concerto campano ha ‘osato’ dire «aprite i porti». Dalla platea sono arrivati solamente applausi per la cantante, ma la sorpresa (neanche troppo) è arrivata sui social network.

Dopo la pubblicazione delle foto del concerto di Eboli sul suo profilo Facebook ufficiale, ecco che l’odio dei leoni da tastiera hanno vomitato tutto quello che avevano contro la sua esternazione. «Ma stai zitta sfigata, cuore a sinistra con portafoglio a destra. Vai a fare compagnia al genitori di Renzi, tanto prima o poi beccano anche te», scrive una donna commentando sotto le immagini del concerto. «Un’altra ricca che parla, però in casa sua non ne porta nemmeno uno!!!», esclama un’altra con tanto di emoticon ‘vomitante’.

«Aprite i porti» e scattano gli insulti sui social

Sono tantissimi i commenti, anche con volgari insulti, che si possono trovare scorrendo la bacheca Facebook di Emma Marrone. «Apriamo i porti, poi però li ospiti a casa tua e li mantieni tu tanto i soldi non ti mancano, altrimenti finisce che sti poveri uomini grandi e grossi te li trovi a bighellonare e a spacciare e a rompere i coglioni fuori dalla stazione centrale di Milano». Oppure: «

L’odio delle donne contro Emma Marrone

A sorprendere è che la maggior parte dei commenti e degli insulti arrivi da utenti donne. con un italiano che dire stentato è un eufemismo. «Tutti quelli che scendono dai barconi sono ospiti a casa tua? Con noi hai chiuso, gli italiani ti hanno dato fama e fortuna, hanno esagerato a portare queste persone e adesso basta; quelle come te dovrebbero agire per ricostruire i loro Paesi evitando delusioni e sfruttamento se non una insopportabile spesa le cui risorse potrebbero andare ai ragazzi italiani in povertà. Ti ricordo che grazie agli italiani sei diventata ricca ma noi non stiamo messi come te e lo Stato si deve prendere cura di noi. E voi che aspettate un lavoro o che stentate con gli studi universitari pesando sui genitori DENTICATELAI (non capiamo cosa abbia voluto dire, ndr) per sempre questa ingrata. E te l’ho scritto pacatamente come è nel mio stile di vita».

(foto di copertina: Paola Visone/Pacific Press via ZUMA Wire)