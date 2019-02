Lione, ancora antisemitismo: trovate scritte «Shoa blabla»

Non si placa l’ondata di antisemitismo in Francia, in special modo a Lione, nonostante la grande manifestazione che ha riempito le strade del Paese. Nella giornata di ieri, infatti, migliaia di francesi si sono riversati nelle piazze per dire un grande no alla violenza nei confronti degli ebrei e della loro memoria. Il tutto all’indomani delle pesanti offese antisemite rivolte da un gruppo di gilet gialli nei confronti del filosofo di origini ebraiche Alain Finkielkraut e delle svastiche comparse in Alsazia, con la conseguente profanazione di 90 tombe.

Lione, antisemitismo in un cimitero

Svastiche alla rovescia e la scritta «Shoah blabla…» sono state rinvenute questa mattina nel ‘Giardino della memoria’ situato nei pressi del cimitero di Champagne au Mont d’Or, vicino Lione. Su altri monumenti funebri, invece, è comparsa la scritta «Paskon a pa le shoa».

#Champagneaumontdor 20.02.2019 Cimetière Catholique.

Tags antisémites et croix gammées ont été peints en rouge sur la stèle du jardin du souvenir et sur le sol. On peut notamment lire « Paskon a pa le shoa » et « Shoa blabla ». https://t.co/SpeGWig7Rz pic.twitter.com/pPSP8brpnN — Christ † France (@8_fois) 20 febbraio 2019

3 croix gammées, à l’envers, avec les inscriptions « paskon à pa l’an shoa » et « shoa blabla » taguées sur l’an stele du jardin au souvenir aux abords du cimetière catholique de Champagne au Mt d’Or pic.twitter.com/ma2Dc3VAKp — Arnaud JACQUES (@arnojak) 20 febbraio 2019

L’ondata antisemita in Francia

Sia il presidente francese Emmanuel Macron, sia i ministri del governo si sono schierati contro quest’ondata di odio nei confronti del mondo ebraico. Qualcuno l’ha fatta coincidere con le proteste dei gilet gialli, anche se in realtà questi comportamenti possono ascriversi esclusivamente a un gruppo di manifestanti.