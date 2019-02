La risposta di Selvaggia Lucarelli a Maxi Lopez che «vuole raccontare cose su di lei»

Tutto è nato da un articolo che descrive Wanda Nara come una donna in grado di essere moglie e una brava procuratrice che cura l’interesse di suo marito e suo assistito. E da lì è arrivata l’immediata replica di Maxi Lopez, ex compagno della bionda ex modella argentina, che se l’è presa sia con la madre dei suoi tre figli che con Selvaggia Lucarelli, autrice del pezzo incriminato. L’attaccante del Vasco Da Gama (squadra brasiliana) ha annunciato di voler raccontare cose e storie su loro due, ma l’editorialista de Il Fatto Quotidiano ha replicato con ironia.

Il tutto è avvenuto sui social. La ‘colpa’ di Selvaggia Lucarelli è stata l’aver definito un «bifolco» Maxi Lopez nel lancio del suo articolo su Facebook, citando il dialogo avuto tra lui e Wanda Nara al momento del loro divorzio, dopo il corteggiamento riuscito da parte di Mauro Icardi: «Chi vuoi che ti si prenda, con tre figli». La storia, però, ha raccontato un epilogo ben diverso di tutta questa storia, con l’argentino finito nel dimenticatoi del calcio che conta e con l’ex moglie diventata un personaggio che va ben oltre l’etichetta di Wag.

Il tweet al vetriolo di Maxi Lopez

Un giudizio che non è andato giù all’ex calciatore di Catania, Sampdoria e Milan (tra le tante) che ha replicato poco dopo attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, facendo illazioni contro Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara. Allusioni sulla ‘Milano by night’ che Maxi Lopez vorrebbe raccontare, ma che – ovviamente – non ha fatto.

Quante cavolate di questa presunta signora… quando cercano di spostare i loro problemi iniziano a parlare senza senso per cercare di spostare un problema che prima o poi arrivava. Dios las hace y ellas se juntan. Ho tante cose di raccontare di queste 2 nella #milanobynight pic.twitter.com/A9A6Iru6xA — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) 19 febbraio 2019

La replica sarcastica di Selvaggia Lucarelli

«Dio le fa e poi le accoppia», scrive Maxi Lopez in questo intrigo social in cui ammicca a eventi milanesi, senza fornire alcune prove. E, proprio per questo motivo, Selvaggia Lucarelli ha deciso di ribattere a queste illazioni con ironia e sagacia, tra le prestazioni sul campo di San Siro del calciatore argentino e soap-opera.

