Valanga travolge sciatori sulla pista a Crans Montana

Intorno alle 14.15 una valanga ha travolto degli sciatori sulla pista più alta di Crans Montana, sulle Alpi svizzere. La slavina si è verificata nella sezione della pista Plaine-Morte che raggiunge i tremila metri di altezza. La stazione sciistica molto rinomata era in questi giorni molto frequentata per via della chiusura delle scuole, e sarà tappa delle gare femminili della Coppa del Mondo.

Valanga in Crans Montana, travolte dalle 10 alle 12 persone

I soccorsi sono già sul posto, e fonti della polizia del Cantone Vallese riferiscono che sarebbero rimaste coinvolte dalle 10 alle 12 persone. Secondo fonti dei media svizzeri, i soccorsi stanno lavorando ininterrottamente per salvare le persone rimaste sepolte sotto gli strati di neve. Il sito internet della stazione sciistica indicava per la giornata un rischio valanghe 2 su di una scala da 1 a 5, ma le probabilità che questo tipo di fenomeni si verifichi effettivamente sulle piste battute è di solito considerata come estremamente rara.

Valanga in Crans Montana, a ricostruzione di Le Nouvelliste

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Le Nouvelliste, il presidente della stazione sciistica Nicolas Féraud avrebbe confermato il numero di vittime probabilmente rimaste sotto la neve. «Siamo sotto shock e speriamo in un esito positivo per queste persone» ha dichiarato Féraud. Secondo la ricostruzione del quotidiano, la valanga avrebbe attraversato la parte bassa della pista della Plaine Morte, ricoprendola per 300-400 metri. Un testimone ha raccontato sempre a Le Nouvelliste che quattro persone sarebbero già state estratte dalla neve, ma non si hanno notizie sul loro stato di salute.

Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des skieurs ensevelis pic.twitter.com/YgsCqXQMrt — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) February 19, 2019

(Credits immagine di copertina:frame video Twitter @LaureLugon)