Bernie Sanders lo ha appena annunciato ufficialmente in un’intervista ai microfoni della CBS: «È corretto, mi candiderò alle elezioni presidenziali del 2020». E al giornalista che gli chiede cosa ci sarà di diverso rispetto alle primarie del Partito Democratico per le elezioni del 2016, che lo hanno visto arrivare alle spalle di Hillary Clinton, dice: «Questa volta andremo a vincere».

#BREAKING: Senator @BernieSanders tells @CBSNews in an exclusive interview that he will run for president.

“We’re gonna win. We are gonna also launch what I think is unprecedented in modern American history and that is a grassroots movement.” https://t.co/b9l17Noxqa pic.twitter.com/cFO0lJdQTL

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) 19 febbraio 2019