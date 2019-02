È morto George Mendonsa, il marinaio del famoso bacio a Times Square

È uno degli scatti più romantici di sempre: il marinaio che bacia una donna appassionatamente nel caos di Times Square. Lui, il marinaio, era George Mendonsa, e si è spento domenica 17 febbraio all’età di 95 anni.

Morto George Mendonsa, il marinaio del bacio a Times Square

Il bacio appassionato tra l’infermiera Greta Zimmer Friedman e il marinaio George Mendonsa venne immortalato dalla macchina fotografica di Alfred Eisenstaedt. Erano le 17:51 del 14 agosto 1945 mentre Times Square era affollata di americani che festeggiavano l’annuncio della vittoria sul Giappone e la fine della Seconda guerra mondiale. Quello scatto, titolato «V-J Day in Times Square» e pubblicato sulla rivista «Life», è forse una delle immagini più iconiche e celebri della storia contemporanea. La loro identità rimase segreta a lungo, poiché venne pubblicata senza la didascalia. Quando lo scatto divenne popolare, in molti cercarono di scoprire chi fossero i due protagonisti. Furono diversi gli uomini a farsi avanti come il “kissing sailor”, ma Mendonsa venne riconosciuto grazie ad un tatuaggio sul braccio destro. Un risultato confermato negli anni successivi grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale. Lawrence Verria e George Galdorisi, autori del libro «The Kissing Sailor: Il mistero dietro la foto che finì la seconda guerra mondiale» intervistatori Mendonsa, che gli raccontò il retroscena dello scatto. Raccontò che era in congedo a Manhattan quando fu annunciata la fine della guerra, ed era così travolto dal momento che, quando vide una giovane infermiera, si sentì in dovere di baciarla.

Lei, era Greta Zimmer Friedman, morta nel settembre 2016, e domenica si è spento all’età di 95 anche il marinaio. George Mendonsa viveva in una struttura di residenza assistita a Middletown, nel Rhode Island, e soffriva di grave insufficienza cardiaca, ha dichiarato la figlia Sharon Molleur a NBC News annunciandone il decesso: «Avrebbe compiuto 96 anni martedì» ha aggiunto.

(credits immagine di copertina: Twitter @NBCNews)