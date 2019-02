Manuel Bortuzzo lascia l’Ospedale, il videomessaggio: «Darò tutto quello che ho per tornare presto»

Manuel Bortuzzo ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell’ospedale l’Ospedale San Camillo Forlanini e ha raggiunto la Fondazione Santa Lucia, a Roma, dove inizierà la neuro-riabilitazione presso il Centro Spinale. il messaggio pubblicato su Facebook: «Grazie a tutti del supporto, ora comincia l’allenamento»

Manuel Bortuzzo lascia il San Camillo: «Adesso si inizia il nuovo allenamento»

«Ciao a tutti eccomi qua come potete vedere sto sempre meglio». Inizia così il videomessaggio registrato da Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito da un proiettile la notte tra il 2 e 3 dicembre. Ha scelto la pagina Facebook Tutti con Manuel per ringraziare la squadra, le Federazione e le «persone fantastiche» dell’Ospedale San Camillo, che lo hanno assistito sia da un punto di vista fisico che «morale, e non da poco» nel suo percorso di ripresa. Il ragazzo trevigiano si mostra sorridente, pieno di speranze e di gratitudine verso tutte le persone che ogni giorno gli scrivono. «Anche se non riesco a rispondere a tutti quanti Giuro che leggo tutto e anche se non rispondo a tutti quanti – dice nel video pubblicato su Facebook – e ogni giorno sono con il sorriso stampato in faccia per tutto il supporto che mi date».

Ora Manuel si trova alla Fondazione Santa Lucia, «il mio nuovo campo da combattimento» come lo definisce lui, dove inzierà il percorso riabilitativo. «Ci rimarrò qui per un bel po’» dice Manuel sorridendo alla telecamera che registra il suo videomessaggio, ma non si dà per vinto, anzi. «Darò tutto quello che ho per tornare tra di voi il prima possibile, perché qua voglio rimanerci poco» continua l’atleta, «adesso inizia l’allenamento».

(credits immagine di copertina: frame dal video messaggio pubblicato su Facebook)