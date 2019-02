Laura Boldrini sul caso Diciotti: «Chi governa non è al di sopra della legge»

Oggi gli elettori del Movimento 5 Stelle sono chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau fino all 21.30 sul caso Diciotti e sull’immunità di Matteo Salvini. Mentre il sito registra diversi problemi, il M5S dichiara che «c’è grande affluenza». Laura Boldrini su Facebook ricorda lo slogan delle origini del movimento pentastellato: «Ha sempre detto “ci si difende NEI processi non DAI processi”» ma ora «Di Maio se ne lava le mani terrorizzato».

Laura Boldrini e il caso Diciotti: «Ne avevano fatto una questione identitaria, ora sono terrorizzati»

Laura Boldrini ricorda come ai suoi albori il Movimento 5 Stelle si dichiarasse fermamente contro l’immunità parlamentare. Ora che il movimento è chiamato a decidere sull’autorizzazione a procedere su Matteo Salvini però, rischia di fare un dietrofront che tradirebbe gli ideali della sua fondazione. Del difendersi «NEI processi non DAI processi», scrive Laura Boldrini, il movimento ne aveva fatto «una questione identitaria». Ora le carte sembrano essere cambiate: «Di Maio se ne lava le mani terrorizzato com’è dall’idea di non fare più il ministro e cerca disperatamente di salvare il suo socio leghista e il loro governo» scrive su Facebook l’ex presidente della Camera.

«Gli elettori ed elettrici sono migliori di chi li ha usati e ingannati per arrivare al potere»

Laura Boldrini continua il suo attacco al leader pentastellato sottolineando come Luigi Di Maio stia «tradendo lo spirito del movimento», scaricando le sue responsabilità «sulla Casaleggio Associati, delegando a una SRL una decisione che spetterebbe solo ai senatori della Repubblica, ognuno chiamato a risponderne sulla base del proprio convincimento e dopo aver letto le carte». Laura Boldrini sottolinea che bla sua posizione sul caso Diciotti è che «chi governa non possa porsi al di sopra della legge» cosi come sostiene che «gli avversari non vadano sconfitti con una sentenza della magistratura ma costruendo un’alternativa politica». Proprio ai sostenitori del movimento chiamati ad esprimere la propria opinione, Laura Boldrini rivolge un riconoscimento: «A prescindere dall’esito della consultazione la cosa che sarà chiara a tutti è che gli elettori e le elettrici dei 5stelle sono migliori di chi li ha usati e ingannati con l’unico obiettivo di arrivare al potere» conclude nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

(credits immagine di copertina: ANSA/MATTEO BAZZI)