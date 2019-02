Piccinini torna in tv dopo Napoli-Torino

«Proprio lui» potremmo dire citandolo. La notizia diffusa sui social network sta mandando in fermento tutti gli appassionati dello sport in tv. Sandro Piccinini, infatti, ha annunciato che tornerà in televisione dopo la partita Napoli-Torino, che andrà in onda domenica 17 febbraio alle 20.30. Nel post partita, lo storico telecronista – per anni a Mediaset – tornerà nuovamente nello studio di un programma televisivo. Al momento, però, non si conoscono ulteriori dettagli.

Sandro Piccinini e la notizia bomba su Twitter

La bomba, infatti, è stata lanciata dallo stesso Piccinini in maniera piuttosto criptica sui social network: «Domenica sera un vecchio amico mi costringerà ad interrompere per qualche ora l’anno sabbatico…Ci vediamo dopo Napoli-Torino, indovina il canale».

Domenica sera un vecchio amico mi costringerà ad interrompere per qualche ora l’anno sabbatico… 😊 Ci vediamo dopo #NapoliTorino #indovinailcanale pic.twitter.com/L24VwXyzEa — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) 15 febbraio 2019

Il tweet ha scatenato le previsioni più azzardate. I programmi sportivi della domenica sera, del resto, non sono molti. Ovviamente, c’è il dopopartita di Sky, con il Club di Fabio Caressa. Piccinini potrebbe davvero comparire per la prima volta sugli schermi della tv di Murdoch? Sarebbe quasi un evento epocale per lui che ha condotto la sua ultima telecronaca in occasione della finale dei mondiali di calcio di Russia 2018. Francia-Croazia, infatti, è stata l’ultima performance di Piccinini prima del suo anno sabbatico. Con Premium che ha chiuso i battenti, infatti, il telecronista noto per le «sciabolate morbide» o per i suoi «’ccezionale» aveva bisogno di tempo per orientarsi nel nuovo mercato del calcio in tv, che ha visto irrompere sulla scena lo streaming di Dazn.

Ma non è da escludere che Piccinini possa recarsi negli studi di Tiki-Taka, condotto da Pierluigi Pardo e che va in onda la domenica proprio in sostituzione di un vecchio programma targato Piccinini, Pressing. Ma le ipotesi possono continuare e c’è chi azzarda l’approdo in Rai – alla Domenica Sportiva – sulle orme del vecchio compagno di telecronache Antonio Di Gennaro. Poi, c’è l’ipotesi più suggestiva: un ricongiungimento con Michele Plastino a Teleroma 56. Ma, forse, è azzardare troppo.