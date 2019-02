Katy Perry e Orlando Bloom sono ufficialmente fidanzati: la proposta a San Valentino

Orlando Bloom ha scelto la festa degli innamorati per chiedere a Katy Perry di sposarlo. E a giudicare dalla fotografia, lei deve aver detto di sì. L’annuncio dato ai fan attraverso Instagram. La cantante ha postato un selfie in cui si vede il soffitto pieno di palloncini a forma di cuore e gli occhi dei due, con in bella vista la mano con l’anello.

Katy Perry dice sì a Orlando Bloom: lo scatto con l’anello di fidanzamento

«Full bloom», piena fioritura scrive Katy Perry mostrando ai suoi follower sui social network l’anello con cui Orlando Bloom le ha chiesto di sposarlo. Un gioco di parole sul cognome dell’attore e sulla forma dell’anello. Il gioiello infatti ricorda molto un fiore, con i petali di diamanti e al centro un grande diamante rosa. La stessa foto è stata pubblicata anche sul profilo di Orlando Bloom , con una più semplice didascalia: «Lifetimes», per tutta la vita. Neanche a dirlo, i fan sono entusiasti. Su entrambi i profili sono migliaia i commenti di congratulazioni e di affetto verso la coppia. La proposta di matrimonio è stata immortalata dalla sorella di Katy che ha condiviso su Facebook lo scatto dei due con la frase «guarda chi si è fidanzato ieri sera». L’attore ha infatti deciso di fare la fatidica richiesta di fronte ad un gruppo di amici e parenti sotto ad un arco a forma di cuore fatto di rose rosse.

Katy Perry e Orlando Bloom, dopo i tira e molla il matrimonio

La relazione tra i due era cominciata nel 2016 quando si conobbero ad un party dei Golden Globes, ma erano famosi per i tira e molla. Katy Perry confermò a marzo la fine della storia d’amore con un tweet in cui diceva «Si può ancora essere amici e voler bene a un ex. Senza vittime, né carnefici». Ad agosto però la coppia era stata paparazzata di nuovo insieme al concerto di Ed Sheeran. Evidentemente i due non riescono a starsi lontani, e presto convoleranno a nozze. Per entrambi si tratta del secondo matrimonio: Orlando era stato sposato con la modella Miranda Kerr mentre Katy con l’attore inglese Russel Brand.

(Credits immagine di copertina: instagram Katy Perry)